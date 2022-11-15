По словам эксперта, в северных районах региона температуры будут ниже нормы. В остальной части, в том числе Ростове-на-Дону, в пределах нормы.
Также специалист предупредил, что стоит ждать интенсивных осадков. Этой зимой снег будет чередоваться с дождями, особенно это касается южных территорий.
Добавим, что во вторник, 15 ноября, температура в регионе составит около пяти градусов. Похолодания начнутся с 18 числа, а ночью уже ожидаются заморозки и может выпасть снег.
Ранее в Ростове жители Левенцовки потребовали добавить автобусы на маршруты во время дождя.