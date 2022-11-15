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Климатолог Йошпа предупредил всех жителей в Ростовской области о холодной зиме

Сегодня, 05:03
Фото: 1MI
Климатолог Александр Иошпа дал свои прогнозы на предстоящую зиму, которая должна стать холодной, сообщил он корреспонденту RostovGazeta.

По словам эксперта, в северных районах региона температуры будут ниже нормы. В остальной части, в том числе Ростове-на-Дону, в пределах нормы. 

Также специалист предупредил, что стоит ждать интенсивных осадков. Этой зимой снег будет чередоваться с дождями, особенно это касается южных территорий. 

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Добавим, что во вторник, 15 ноября, температура в регионе составит около пяти градусов. Похолодания начнутся с 18 числа, а ночью уже ожидаются заморозки и может выпасть снег. 

Ранее в Ростове жители Левенцовки потребовали добавить автобусы на маршруты во время дождя.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Зима#Прогноз погоды
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