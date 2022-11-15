Соответствующее решение приняли в правительстве России. По сравнению с ноябрем 2022 года стоимость может увеличиться до 9%.
Окончательное решение примет региональная Служба по тарифам. В соцсетях тему роста тарифов всегда активно обсуждают и в большинстве случаев люди недовольны подорожанием.
"Кто бы сомневался", - пишут пользователи.
"При этом в ЖКХ сократили штат дворников. Я инвалид третьей группы был внаглую уволен. За что с людей берут деньги, если все дворы в Новошахтинске грязные", - заявил один из местных жителей.