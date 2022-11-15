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«Кто бы сомневался»: ростовчане высказались о подорожании тарифов ЖКХ с 1 декабря

Сегодня, 13:59
Фото: 1MI
Ремонт труб

Ростовчан разозлило подорожание услуг ЖКХ с 1 декабря до 9%

В Ростовской области с 1 декабря вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, что не понравилось местным жителям, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Соответствующее решение приняли в правительстве России. По сравнению с ноябрем 2022 года стоимость может увеличиться до 9%.

Окончательное решение примет региональная Служба по тарифам. В соцсетях тему роста тарифов всегда активно обсуждают и в большинстве случаев люди недовольны подорожанием.

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"Кто бы сомневался", - пишут пользователи.

"При этом в ЖКХ сократили штат дворников. Я инвалид третьей группы был внаглую уволен. За что с людей берут деньги, если все дворы в Новошахтинске грязные", - заявил один из местных жителей.

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#Илья Протвинов#ЖКХ#Тариф#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общество
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