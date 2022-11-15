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Posted 15 ноября 2022, 14:33

Published 15 ноября 2022, 14:33

Modified 15 ноября 2022, 15:02

Updated 15 ноября 2022, 15:02

Мобилизованным из Ростовской области раздали спальные мешки и бензогенераторы

15 ноября 2022, 14:33
Мобилизованным из Ростовской области, которые обучаются на полигоне, передали необходимые вещи, сообщили в облправительстве.

Бойцы тренируются на одном из полигонов в ЮВО. Им выдали спальные мешки, бензопилы, бензогенераторы. 

В данный момент с военнослужащими организовали занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. С ними встретился и переговорил замгубернатора Вадим Артемов.

Более 531 млн рублей собрали на помощь мобилизованным в Ростовской области
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Бойцы передали просьбы, которые в основном касались социальной тематики. Они и их семьи получают необходимую помощь. 

Ранее на помощь мобилизованным в области собрали более 530 миллионов рублей. На эти деньги закупят вещи для отправившихся на службу жителей региона.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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