В Ростове в Западном микрорайоне появится завод, специализирующийся на выпуске комплектующих для отечественных ноутбуков. Его строительство обещают начать до конца этого года.
Завод будет находиться на адресу проспект Коммунистический, 10. Сейчас там располагается ночной клуб «Затерянный мир».
Уточняется, что на заводе будут выпускать детали не только для ноутбуков, но и для мониторов, компьютерных мышек и клавиатур. Также предприятие нацелено в ближайшей перспективе выйти на производство деталей корпуса, упаковку и литий-ионные батареи.
Вместе с тем продажи ноутбуков в Ростовской области за год упали на треть.