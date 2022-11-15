Уточняется, что на заводе будут выпускать детали не только для ноутбуков, но и для мониторов, компьютерных мышек и клавиатур. Также предприятие нацелено в ближайшей перспективе выйти на производство деталей корпуса, упаковку и литий-ионные батареи.