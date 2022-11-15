Управление наружной рекламой выступило заказчиком аукциона для комплексного оформления улиц Ростова-на-Дону к проведению празднования Нового 2023 года. Начальная сумма контракта составляет 8,69 миллиона рублей.
За эти средства подрядчику предстоит установить 23 декоративных фигуры, среди которых фигурные световые арки со стилизованной надписью 2023 год, световые шары, фотозоны в виде подарка, два белых замка, скульптуры Смешариков, скульптуру из мишуры и светодиодов в виде дворца, инсталляция оленей и многое другое. Монтаж украшений необходимо провести до 17 декабря, а демонтаж всех декоративных элементов с 24 по 31 января 2023 года.
Напомним, в октябре губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что по желанию жителей на новогоднее оформление Ростова не потратят ни копейки, однако, судя по описанию объекта закупки, с прошлого года используют только световые композиции-арки после замены одной из цифр на «3», Смешариков, фотозону-подарок и сине-золотой дворец, которые стояли на Университетском/Большой Садовой. Для сравнения, в прошлом году на украшения и их установку потратили 19,5 миллиона рублей.
В этом году участники тендера могут подать заявку до 22 ноября, а победителя конкурса выберут спустя два дня.