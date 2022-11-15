Напомним, в октябре губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что по желанию жителей на новогоднее оформление Ростова не потратят ни копейки, однако, судя по описанию объекта закупки, с прошлого года используют только световые композиции-арки после замены одной из цифр на «3», Смешариков, фотозону-подарок и сине-золотой дворец, которые стояли на Университетском/Большой Садовой. Для сравнения, в прошлом году на украшения и их установку потратили 19,5 миллиона рублей.