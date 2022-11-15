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Наставник ФК «Ростов» Карпин заявил, что через три года может завязать с тренерством

Сегодня, 09:41
Фото: ФК "Ростов"
Валерий Карпин
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» и по совместительству сборной России Валерий Карпин рассказал о своих планах на будущее.

Это стало известно во время премьеры документального фильме о наставнике команд. Карпин в нем признался, что хочет уйти из тренерства.

«Смотря какая интенсивность будет. Я с супругой говорил, года три, не смогу больше», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Карпина.

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Он не исключил того, что ему снова захочется вернуться на эту работу, когда пройдет какое-то количество времени. Карпин выразил надежду, что не будет тренировать в 75 лет, так как в этот период нужно воспитывать внуков. 

Добавим, что сейчас Карпину 53 года, национальную сборную он тренирует с 2021 года. 

Ранее тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о предстоящих трансферах в команде. 

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