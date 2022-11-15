Это стало известно во время премьеры документального фильме о наставнике команд. Карпин в нем признался, что хочет уйти из тренерства.
«Смотря какая интенсивность будет. Я с супругой говорил, года три, не смогу больше», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Карпина.
Он не исключил того, что ему снова захочется вернуться на эту работу, когда пройдет какое-то количество времени. Карпин выразил надежду, что не будет тренировать в 75 лет, так как в этот период нужно воспитывать внуков.
Добавим, что сейчас Карпину 53 года, национальную сборную он тренирует с 2021 года.
Ранее тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о предстоящих трансферах в команде.