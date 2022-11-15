Обозреватель TAC Снайдер призвал США отказаться от попыток «загнать Россию в угол»

В своем материале Снайдер вспомнил рассказ президента РФ Владимира Путина о том, как в детстве они с друзьями гонялись за крысой и загнали ее в угол. В ответ на это животное развернулось и и напало. Как отмечается в статье, эта история могла намекнуть о том, что «никого нельзя загонять в безвыходное положение».