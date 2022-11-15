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Обозреватель TAC Снайдер призвал США отказаться от попыток «загнать Россию в угол»

Сегодня, 12:16
Американский эксперт Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative заявил, что США нужно отказаться от действий, которые расцениваются Россией как попытки «загнать в угол».

По его мнению, США продолжают давить на Россию, в том числе путем расширения НАТО, несмотря на то, что Москва заявляла о том, что вступление Украины в альянс является для нее красной линией, передают «Известия».

В своем материале Снайдер вспомнил рассказ президента РФ Владимира Путина о том, как в детстве они с друзьями гонялись за крысой и загнали ее в угол. В ответ на это животное развернулось и и напало. Как отмечается в статье, эта история могла намекнуть о том, что «никого нельзя загонять в безвыходное положение».

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