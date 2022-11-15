Обозреватель The American Conservative призвал США не загонять Россию в угол

В материале Снайдера говорится, что Белый дом игнорирует предупреждения Кремля и продолжает политику давления. Это и расширение НАТО на восток, и поддержка киевского режима, и переброска американский войск в Европу. Также обозреватель напомнил, что Москва назвала вступление Украины в НАТО красной линией, пишет газета “Известия”.