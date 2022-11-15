rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Обозреватель The American Conservative призвал США не загонять Россию в угол

Вчера, 21:23
Тед Снайдер в статье для TAC написал, что Вашингтону следует избегать политики, создающей у России ощущение, будто её “загоняют в угол”.

В материале Снайдера говорится, что Белый дом игнорирует предупреждения Кремля и продолжает политику давления. Это и расширение НАТО на восток, и поддержка киевского режима, и переброска американский войск в Европу. Также обозреватель напомнил, что Москва назвала вступление Украины в НАТО красной линией, пишет газета “Известия”.

Журналист пишет, что Вашингтону следует начать думать о том, как выйти из сложившегося кризиса. Тем более, что президент Байден обещал подумать над этой стороной вопроса. 

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Праздник к нам приходит: в Ростове поднимут тарифы ЖКХ и закупят новогодние украшения
Сегодня, 18:27
Мобилизованным из Ростовской области раздали спальные мешки и бензогенераторы
Сегодня, 17:33
«Смеются в глаза»: врачи МОТБ-19 Ростова не замечают у осужденного рак с метастазами
Сегодня, 12:36
«Значит где-то стало больше»: ростовчане усомнились в сокращении числа наркоманов
Сегодня, 15:45
«Кто бы сомневался»: ростовчане высказались о подорожании тарифов ЖКХ с 1 декабря
Сегодня, 16:59
Проститутки массово возвращаются в Ростов на новогодние праздники
Сегодня, 14:44