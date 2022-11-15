«Окультуривание» Темерника или вопросы эффективности

О перспективах реализации проекта нам рассказали в АНО «парк Темерник», общественной организации, которая в своё время выдвинула идею создания объекта.
Нельзя не приветствовать данный документ. Само его принятие в столь сложный период подтверждает необратимость процесса создания парка. О чем данное решение? Во-первых, дана краткая ретроспектива уже проведенных и планируемых мероприятий в рамках принятой региональным правительством дорожной карты по реабилитации реки Темерник, в том числе и созданию «первой мили» непрерывного экологического парка. Отметим, что финансирование на неё получено из федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».
Так, первый этап — создание «первой мили» (от зоопарка до моста по ул. Шеболдаева) выполнялся по муниципальному контракту компанией «ИнжСтройКонтроль». Заказчиком выступал Ростовский зоопарк. Завершение работ планировалось к ноябрю 2021 года, однако, многие из них не были выполнены или же сделаны некачественно, с нарушением проектной документации. И поэтому не были приняты заказчиком. Из предусмотренных контрактом 111,6 млн. руб. было оплачено только ¾ работ — 83,6 млн. руб. Контракт расторгнут в одностороннем порядке, сейчас ведутся судебные разбирательства.
Выполнены работы по муниципальному контракту компанией «Экостройсервис-РНТ» по устройству пешеходного мостика и укладке нового асфальтового покрытия в рамках мероприятий по благоустройству прибрежной территории в парке им. Октября. Общая сумма контракта составила 7,2 млн. руб. Заказчиком выступила администрация парка им. Октября.
Вторым этапом проекта является благоустройство «второй мили» — от парка культуры и отдыха им. Октября до пер. Грибного. Здесь предстоит проделать параллельно две работы: благоустройство ПКиО «Дружба» по ул. Капустина, 1/1а (набережная Северного водохранилища) и «Соединение 1-ой и 2-ой мили» — от границы ПКиО им. Октября до пер. Грибного.
Заказчиком благоустройства Северной набережной выступает администрация парка Дружба, заключившая в мае 2022 г муниципальный контракт с фирмой «Автомагистраль СК» на 562 млн. рублей. Работы распланированы на 3 этапа до 2024 года, и уже начались.
А вот «Соединение 1-ой и 2-ой мили» — от границы ПКиО им. Октября до пер. Грибного пока только на стадии проекта. Его должен выполнить к декабрю текущего года Северо-Кавказский территориальный научно-исследовательский проектный институт агропромышленного комплекса. Заказчиком работ выступает Управление ЖКХ Октябрьского района города Ростова-на-Дону, на подготовку проектной и рабочей документации по благоустройству территории выделено 15 млн. руб. по муниципальному контракту. Всего же, ориентировочная стоимость работ по благоустройству — 498 млн рублей. На данные работы, по реализации проекта благоустройства «Соединение 1-ой и 2-ой мили» — от границы ПКиО им. Октября до пер. Грибного, в соответствии с решением городской думы, необходимо рассмотреть возможность привлечения дополнительных средств из областного бюджета.
В итоге, муниципальные депутаты закрепили контроль за, по сути, единым объектом, двум разным ведомствам: за выполнением работ по «первой миле» будет следить Администрация города, «вторую милю» (в части парка «Дружбы») — курирует Управление культуры города.
Таким образом, можно заключить, что реализация мероприятий в рамках создания непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник получила явный «культурный уклон»: передана Управлению культуры и его структурам. Только в одном документе мы можем насчитать четыре заказчика, не согласованных между собой. Проект реализуется фрагментарно и с большими трудностями. Отметим, что руководство Ростовского зоопарка уже сменилось. А проблемы остались. Просрочка сдачи «первой мили» негативно сказывается на состоянии парка и запуска его полноценной деятельности. Может, дело в подходе?
В России имеется опыт успешной реализации столь масштабного и комплексного проекта, включающего и культурную составляющую, и вопрос благоустройства, и функцию контроля за выполнением работ подрядными организациями, и участия в различных процедурах согласований по ходу реализации проекта, и организации пространства, и организации рекреационных активностей, и т. д.
Речь идет о «Парке Яуза». Создано отдельное государственное унитарное предприятие г. Москвы, уполномоченного решать весь комплекс вопросов — от участия в проектировании территорий до управления им и его содержания. Московские коллеги открыты к сотрудничеству и готовы делиться опытом. Наш проект во многом схож с «Парком Яуза». Имеет смысл брать «откатанные» шаблоны, а не изобретать на каждой новой миле новые подходы. Будет очень жаль, если городской проект «Парк Темерник» станет жертвой неумелого подхода, тем более — при условии выделения средств.
Тех же, кто огорчен такой организацией работы по столь востребованному проекту, можно успокоить давно подмеченной многими экспертами тенденцией: «ухудшение качества управленческих элит — общемировой процесс». Мы не одиноки.