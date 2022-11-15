«Окультуривание» Темерника или вопросы эффективности

А вот «Соединение 1-ой и 2-ой мили» — от границы ПКиО им. Октября до пер. Грибного пока только на стадии проекта. Его должен выполнить к декабрю текущего года Северо-Кавказский территориальный научно-исследовательский проектный институт агропромышленного комплекса. Заказчиком работ выступает Управление ЖКХ Октябрьского района города Ростова-на-Дону, на подготовку проектной и рабочей документации по благоустройству территории выделено 15 млн. руб. по муниципальному контракту. Всего же, ориентировочная стоимость работ по благоустройству — 498 млн рублей. На данные работы, по реализации проекта благоустройства «Соединение 1-ой и 2-ой мили» — от границы ПКиО им. Октября до пер. Грибного, в соответствии с решением городской думы, необходимо рассмотреть возможность привлечения дополнительных средств из областного бюджета.