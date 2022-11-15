rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Останки погибшего в спецоперации заключенного из Замбии перевезли в Ростов

Сегодня, 07:04
Фото: President's Secretariat (GODL-India / wikimedia.org
Военнослужащие Замбии
В Ростов доставили тело 23-летнего студента из Замбии, который, по информации иностранных СМИ, погиб в спецоперации.

Издание Znbc рассказало о студенте Натане Ньиренде, который учился в московском МИФИ. Но он попал под уголовное преследование и в апреле 2020 года его приговорили к 9,5 года заключения за хранение наркотиков.

«Он погиб во время боевых действий 22 сентября 2022 года. Его останки перевезли в Ростов для дальнейшем передачи Замбии», — сказано в сообщении.

Водитель Matiz протаранил дерево со знаком и погиб в Ростовской области
Узнать подробнее

 

Отмечается, что до уголовного срока студент изучал ядерную инженерию. Официальной информации о гибели не поступало, она уточняется. Не исключено, что это могут быть провокации со стороны украинских спецслужб.

Читайте также о том, как погиб замглавы администрации Херсонской области Стремоусов.

#Илья Протвинов#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Спецоперация
Подпишитесь
«Смеются в глаза»: врачи МОТБ-19 Ростова не замечают у осужденного рак с метастазами
Сегодня, 12:36
Один глоток свободы: ростовчанина задержали через пару секунд после выхода из тюрьмы
Сегодня, 16:22
Миллионы на мишуру: Ростов украсят замками к Новому году, несмотря на слова Голубева
Сегодня, 16:00
«Значит где-то стало больше»: ростовчане усомнились в сокращении числа наркоманов
Сегодня, 15:45
«Кто бы сомневался»: ростовчане высказались о подорожании тарифов ЖКХ с 1 декабря
Сегодня, 16:59
Проститутки массово возвращаются в Ростов на новогодние праздники
Сегодня, 14:44