Издание Znbc рассказало о студенте Натане Ньиренде, который учился в московском МИФИ. Но он попал под уголовное преследование и в апреле 2020 года его приговорили к 9,5 года заключения за хранение наркотиков.
«Он погиб во время боевых действий 22 сентября 2022 года. Его останки перевезли в Ростов для дальнейшем передачи Замбии», — сказано в сообщении.
Отмечается, что до уголовного срока студент изучал ядерную инженерию. Официальной информации о гибели не поступало, она уточняется. Не исключено, что это могут быть провокации со стороны украинских спецслужб.
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