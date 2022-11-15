Сотрудники пресс-службы ГИБДД рассказали, что во вторник, 15 ноября, в 13.21 мск полиция Ростова получила сообщение о том, что с травмами в больницу доставили 61-летнюю горожанку.
Пенсионерку опросили и выяснили, что этим же утром около 10.00 мск она ехала на автобусе №78, курсирующем между Темерником и Центральным Рынком. В какой-то момент “НефАЗ” резко затормозил, и ростовчанка упала на пол салона, получив травмы.
В итоге ее доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь, теперь полиция должна установить обстоятельства произошедшего, а водитель уже проходит проверку.
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