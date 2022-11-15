Пенсионерку опросили и выяснили, что этим же утром около 10.00 мск она ехала на автобусе №78, курсирующем между Темерником и Центральным Рынком. В какой-то момент “НефАЗ” резко затормозил, и ростовчанка упала на пол салона, получив травмы.