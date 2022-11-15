Правительство Ростовской области поддержало мобилизованных дончан вещевым имуществом

По его словам, большая часть передаваемого имущества приобретается по заявкам Минобороны РФ за счет средств ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. В настоящий момент на счет фонда поступило уже более 530 миллионов рублей. Кроме того, часть грузов передают и неравнодушные жители региона, а также предприятия области. Как пояснил Вадим Артемов, работа в этом направлении будет продолжена.