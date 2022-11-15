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Правительство Ростовской области поддержало мобилизованных дончан вещевым имуществом

Сегодня, 15:30
Фото: Правительство Ростовской области
Мобилизованные из Ростовской области, получили дополнительное имущество от регионального правительства.

Среди вещей не только предметы гигиены, но и спальные мешки, бензопилы, бензогенераторы и многое другое. Подробнее о таких видах помощи, для проходящих боевое слаживание дончан, рассказали в областной администрации.

По поручению губернатора Василия Голубева встречу с военнослужащими провел его заместитель Вадим Артемов. За время личного приема около 40 дончан обратились к зам губернатору с различными вопросами, большая часть из которых касалась социальной тематики.

Вадим Артемов отметил, что каждое из обращений будет отработано, а военнослужащие и члены их семей получат всю необходимую помощь в кратчайшие сроки.

Заместитель губернатора также добавил, что встречи с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации с территории Ростовской области, проходят на регулярной основе вне зависимости от того, на территории какого субъекта РФ они находятся.

 

— Правительство Ростовской области в максимально сжатые сроки обеспечивает земляков дополнительным имуществом, предметами личной гигиены, а также продуктами питания, не входящими в стандартный набор, предоставляемый военнослужащим по нормам министерства обороны РФ. Причем помощь получают не только те, кто проходит боевое слаживание на полигонах Ростовской области, — подчеркнул Вадим Артемов.

По его словам, большая часть передаваемого имущества приобретается по заявкам Минобороны РФ за счет средств ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. В настоящий момент на счет фонда поступило уже более 530 миллионов рублей. Кроме того, часть грузов передают и неравнодушные жители региона, а также предприятия области. Как пояснил Вадим Артемов, работа в этом направлении будет продолжена.

Наши земляки, проходящие боевое слаживание на одном из полигонов Южного военного округа, занимаются с опытными инструкторами по огневой, тактической, и медицинской подготовке. Дончане совершенствуют уже имеющиеся и приобретают новые навыки.

В расположении полка создана вся необходимая для обеспечения жизнедеятельности инфраструктура: спальные палатки, походный пункт питания, палатка для проведения теоретических занятий и так далее.

#Анна Петрова#Общество#Частичная мобилизация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация
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