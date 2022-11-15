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Праздник к нам приходит: в Ростове поднимут тарифы ЖКХ и закупят новогодние украшения

Сегодня, 15:27
Фото: Пресс-служба администрации Ростова / zakupki.gov.ru
Новогоднее оформление Ростова 2023
В Ростовской области напомнили о повышении тарифов ЖКХ с 1 декабря, а губернатор региона пообещал провести елки, а в Ростове не стали отказываться от установки новогодних декораций на улицах города.

Дух праздника

 

Глава донского правительства Василий Голубев пообещал, что все новогодние мероприятия детей пройдут в обычном режиме.

По словам главы региона, мероприятия, посвященные Новому году, планируют сохранить в том виде, как их проводят ежегодно, более того Василий Голубев считает, что в Ростовской области следует развивать праздники для детей. 

Так, например, во время «Елки желаний» в регионе планируют поздравлять не только детей, но и пожилых людей, которые переживают непростые времена. Гостями мероприятия станут дети из ЛДНР. 

Дед Мороз в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru

Больше блесток, больше света

 

На портале госзакупок появился аукцион на почти 8,7 миллиона рублей, а предметом  закупки стало оформление территории Ростова-на-Дону к Новому году. 

За эти деньги заказчик в лице городского управления наружной рекламой планирует провести установку свыше 20 декораций, посвященных Новому году, среди которых будут инсталляции, огромные елочные игрушки и дворцы. 

Среди украшений легко узнаются купленные в прошлом году за 19,5 миллиона рублей Смешарики, замок из мишуры, фотозона в виде коробки с подарком и еще пара объектов, остальные декорации кажутся новыми или могли быть закуплены в предыдущие несколько лет. Объекты необходимо установить до 17 декабря, а подрядчика работ собираются выбрать 24 ноября. 

Новогоднее оформление Ростова 2023
Фото: Пресс-служба администрации Ростова / zakupki.gov.ru
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
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Между тем, напомним, что несмотря на то, что цена закупки снизилась больше чем в два раза по сравнению с аналогичной закупкой прошлого года, губернатор региона Василий Голубев обещал, что город не будет тратить деньги на украшения, а сэкономленные средства направит на нужды мобилизованных.

Все дороже и дороже

 

В правительстве Ростовской области напомнили, что с 1 декабря вступают в силу новые тарифы на коммунальные услуги. 

Решение об очередном росте цен приняли ради обеспечения бесперебойной работы ЖКХ и поставки качественных услуг населению, при этом рост тарифов составит 9% по отношению к действующим показателям.

Тем временем, глава региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов заявил, что в следующий раз тарифы повысить собираются через 1,5 года — 1 июля 2024 года. 

Это вызвало недовольство дончан, которые даже сообщили о сокращении штата дворников в некоторых муниципалитетах.

Уборка подъезда
Фото: 1MI
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