Дух праздника
Глава донского правительства Василий Голубев пообещал, что все новогодние мероприятия детей пройдут в обычном режиме.
По словам главы региона, мероприятия, посвященные Новому году, планируют сохранить в том виде, как их проводят ежегодно, более того Василий Голубев считает, что в Ростовской области следует развивать праздники для детей.
Так, например, во время «Елки желаний» в регионе планируют поздравлять не только детей, но и пожилых людей, которые переживают непростые времена. Гостями мероприятия станут дети из ЛДНР.
Больше блесток, больше света
На портале госзакупок появился аукцион на почти 8,7 миллиона рублей, а предметом закупки стало оформление территории Ростова-на-Дону к Новому году.
За эти деньги заказчик в лице городского управления наружной рекламой планирует провести установку свыше 20 декораций, посвященных Новому году, среди которых будут инсталляции, огромные елочные игрушки и дворцы.
Среди украшений легко узнаются купленные в прошлом году за 19,5 миллиона рублей Смешарики, замок из мишуры, фотозона в виде коробки с подарком и еще пара объектов, остальные декорации кажутся новыми или могли быть закуплены в предыдущие несколько лет. Объекты необходимо установить до 17 декабря, а подрядчика работ собираются выбрать 24 ноября.
Между тем, напомним, что несмотря на то, что цена закупки снизилась больше чем в два раза по сравнению с аналогичной закупкой прошлого года, губернатор региона Василий Голубев обещал, что город не будет тратить деньги на украшения, а сэкономленные средства направит на нужды мобилизованных.
Все дороже и дороже
В правительстве Ростовской области напомнили, что с 1 декабря вступают в силу новые тарифы на коммунальные услуги.
Решение об очередном росте цен приняли ради обеспечения бесперебойной работы ЖКХ и поставки качественных услуг населению, при этом рост тарифов составит 9% по отношению к действующим показателям.
Тем временем, глава региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов заявил, что в следующий раз тарифы повысить собираются через 1,5 года — 1 июля 2024 года.
Это вызвало недовольство дончан, которые даже сообщили о сокращении штата дворников в некоторых муниципалитетах.