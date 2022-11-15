Между тем, напомним, что несмотря на то, что цена закупки снизилась больше чем в два раза по сравнению с аналогичной закупкой прошлого года, губернатор региона Василий Голубев обещал, что город не будет тратить деньги на украшения, а сэкономленные средства направит на нужды мобилизованных.