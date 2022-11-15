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Проститутки массово возвращаются в Ростов на новогодние праздники

Сегодня, 11:44
Фото: Cascari/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org
Проститутка на кровати
Секс-работницы возвращаются в Ростов на период предновогодних месяцев. Об этом сообщила корреспонденту RostovGazeta психолог Ийя Лемман.

По словам психолога, покинувшие Ростов по разным причинам проститутки, теперь решили вернуться назад. Их ставка сделана на незаконный заработок в предновогодние месяцы.

Ситуация на рынке теневых интим-услуг на Дону немного улучшилась в сравнении с дефицитом секс-работников, который образовался пару месяцев назад.

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«Число секс-работников в регионе стало расти. Но сумма за их услуги по-прежнему снижается из-за борьбы за каждого клиента», - отмечает Ийя Лемман.

Собеседница разъясняет, что стоимость незаконных интим-услуг устанавливается под  возможности потребителя. А многие представители донского бизнеса сегодня не готовы тратить деньги на подобное.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Секс-работницы Ростова
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