Проститутки массово возвращаются в Ростов на новогодние праздники

По словам психолога, покинувшие Ростов по разным причинам проститутки, теперь решили вернуться назад. Их ставка сделана на незаконный заработок в предновогодние месяцы.
Ситуация на рынке теневых интим-услуг на Дону немного улучшилась в сравнении с дефицитом секс-работников, который образовался пару месяцев назад.
«Число секс-работников в регионе стало расти. Но сумма за их услуги по-прежнему снижается из-за борьбы за каждого клиента», - отмечает Ийя Лемман.
Собеседница разъясняет, что стоимость незаконных интим-услуг устанавливается под возможности потребителя. А многие представители донского бизнеса сегодня не готовы тратить деньги на подобное.