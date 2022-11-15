Роналду заявил о попытках вытеснить его из клуба “Манчестер Юнайтед”

В беседе с журналистом Пирсом Морганом Роналду отметил, что чувствует себя “преданным”, из-за того, что в “Манчестер Юнайтед” его пытаются обвинить в неудачах команды. По словам футболиста, его хотят сделать “козлом отпущения”, пишет газета “Известия”.
Напомним, в октябре Роналду запретили тренироваться с командой. Кроме этого он пропустил несколько игр, в том числе против “Тоттенхэма”, когда весь матч просидел на скамье запасных. После игры он даже не праздновал с другими игроками в раздевалке.
В октябре футболиста отстранили от тренировок с главной командой, пишет Life.ru. Также он пропустил матч 13-го тура чемпионата Англии против лондонского «Челси» (1:1) после того, как ушел со стадиона до финального свистка в матче против «Тоттенхэма» (2:0). Всю игру Роналду провел на скамейке запасных, также он не участвовал в праздновании победы команды в раздевалке.
Сообщается, что конфликт между главным тренером команды Эриком тен Хагом и Криштиану Роналду возник после того, как последний отказался выходить на замену. За это игрока оштрафуют на £720 000.
Контракт Роналду с “Манчестер Юнайтед” истекает 30 июня следующего года. Ранее журналисты писали, что Роналду сам хочет покинуть клуб из-за неучастия в Лиге чемпионов.