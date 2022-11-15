Роналду заявил о попытках вытеснить его из клуба “Манчестер Юнайтед”

В октябре футболиста отстранили от тренировок с главной командой, пишет Life.ru. Также он пропустил матч 13-го тура чемпионата Англии против лондонского «Челси» (1:1) после того, как ушел со стадиона до финального свистка в матче против «Тоттенхэма» (2:0). Всю игру Роналду провел на скамейке запасных, также он не участвовал в праздновании победы команды в раздевалке.