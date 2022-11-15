Сергей Бубка. Легкоатлетический «царь небес» из Донбасса

Получил звание Герой Украины, когда еще не было ничего наносного из неонацизма, является доктором наук по физическому воспитанию и спорту.
Биография этого уникального спортсмена и человека, которого в разные годы называли «мистер рекорд», «человек-птица» и «царь небес», началась 4 декабря 1963 года. В Луганске (город дважды в истории назывался Ворошиловградом, но не в 1960-е) в семье настоящего советского прапорщика Назара Васильевича и медсестры Валентины Михайловны родился второй сын, которого назвали Сергеем.
Отец с детства приучил сыновей (к слову, Василий Бубка также был прыгуном с шестом, стал серебряным призером чемпионата Европы 1986 года) к дисциплине и порядку, умению концентрироваться и нести ответственность за свои поступки. По словам Сергея Бубки, именно папа заложил в его характере те качества, которые впоследствии позволили добиться высоких результатов в спорте, политике и на постах спортивного функционера.
В школьные годы будущая легенда мирового спорта пробовал себя в футболе и хоккее, баскетболе и плавании (этот вид спорта ему быстро наскучил). Сверстники и биографы отмечают его лидерские качества даже в ранней школе. В легкоатлетическую секцию, тренером которой был Виталий Петров, его привел друг. Для десяти лет прыжки с шестом было сложной дисциплиной, но после пробных тренировок Сережа стал заниматься в луганской ДЮСШ «Динамо».
Парень оказался талантливым, довольно быстро покорил высоту 3,00 метра, а вот дальше, что называется, не шло, хоть тресни. Больше двух лет он при всем старании не мог улучшить этот результат, а тут еще и неприятный инцидент случился. В то время использовали металлические планки, которая так неудачно сошла с рожков, что отколола зуб, оголился нерв… Как любая другая мама, Валентина Михайловна слезно просила со спортом завязать, но переубедить сына не сумела.
Когда Виталия Петрова в 1979 году позвали в родной для него Донецк, подкупив отличными условиями для тренировок на базе современного легкоатлетического стадиона «Локомотив», оба брата последовали за своим тренером. Мама была против переезда, но ее удалось переубедить. Жили юноши в шахтерском общежитии со всеми соблазнами, но на кривую дорожку не свернули.
Сергей аттестат зрелости получил, окончив среднюю школу № 57, что на поселке Красный Фронт в Киевском районе шахтерской столицы (никаких элитных образовательных учреждений). В этой школе учились чемпионы Украины по разным видам спорта — легкой атлетике, дзюдо, художественной гимнастике, футболу. В холле и сейчас висит портрет и доска с перечислением заслуг и регалий, а в школьном музее есть уголок, посвященный Сергею Бубки.
На юниорских турнирах Сергей Бубка совсем не поражал воображение, талант был виден, но и только. Бытует мнение, что Виталий Петров специально «придерживал» своего ученика, чтобы тот не взлетал раньше времени, поднабрался опыта и сил.
Первый взрослый чемпионат мира по легкой атлетике прошел в Хельсинки в 1983 году. Шестовик из Донецка на отборочных соревнованиях не показал того результата, чтобы получить место в советской сборной. Однако наставник пошел по кабинетам с челобитной, а на последнем тренировочном сборе в Ленинграде один видный чиновник решил вопрос личным распоряжением.
«Он на редкость спокойный, невозмутимый парень, но далеко не флегматичный. Может пробежать стометровку с мастерским результатом. Обладает к тому же огромной взрывной силой, а это условие для шестовика обязательно. Еще один козырь – смелость, а Сергей Бубка просто отчаянный с волевым характером. И еще одно качество своего ученика я отношу к тем, которыми должен обладать настоящий чемпион», – это общительность, дружелюбие, веселый нрав и оптимистичный взгляд на жизнь. В этом отношении Бубка, как мне кажется, идеален», – как-то сказал Виталий Петров о своем лучшем за всю тренерскую карьеру ученике.
Сергей Бубка в финской столице стал сенсационным победителем, а позже выиграл чемпионаты мира 1987, 1991, 1993, 1995 и 1997 годов. До конца 1997 года он был единственным легкоатлетом, победившим на шести планетарных форумах. А еще были золотые медали чемпионата Европы в помещении 1985 года и чемпионата континента 1986 года, четыре титула чемпионатов мира (1985, 1987, 1991, 1995) в помещении. Только на турнире серии международных соревнований «Дружба-84», проведенных в девяти государствах социалистического лагеря, уже заслуженный мастер спорта СССР был вторым. Все победы в 1990-х достигнуты с новым тренером Евгением Волобуевым.
В 1987 году в московском издательстве «Молодая гвардия» приличным тиражом вышла первая и пока единственная книга Сергея Бубки. Документальное произведение «Попытка в запасе» из серии «Спорт и личность» рассказывает о прыжках с шестом, о пути чемпиона к победам, об удивительном притяжении высоты, которая беспредельна, как и человеческая мечта о совершенстве.
Свой первый из 35 (!) мировой рекорд (5,85 метра) великий атлет установил на соревнованиях в Братиславе (является почетным гражданином города) в 1984 году. Исторической датой стало 13 июля 1985 года, когда в Париже Сергей Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувшем с шестом выше 6 метров. Этот прыжок, а рекорд случился накануне Дня взятия Бастилии, сравнивали с полетом Юрий Гагарина в космос. Действительно эпохальное достижение.
Его мировые рекорды — 6,15 метра в закрытых помещениях (дело было в Донецке) и 6,14 метра на открытых аренах — оставались одними из самых стойких в мировой легкой атлетике многие годы. Первое достижение — с 1993-го по 2014 год, второе — с 1994-го по 2020 год. Однако ничто не вечно под Луной.
Мировой рекорд Сергея Бубки в прыжках с шестом в закрытых помещениях был бит 15 февраля 2014 года, когда на турнире «Звезды шеста» в Донецке француз с первой попытки преодолел планку, установленную на высоте 6,16 метра. Мировой рекорд Сергея Бубки на открытом стадионе продержался 26 лет и был побит 17 сентября 2020 года шведом Арманом Дюплантисом на соревнованиях в Риме.
Один из президентов МОК маркиз Хуан Антонио Самаранч на стыке веков назвал шестовика из Донбасса самым выдающимся спортсменом современности, хотя Олимпийские игры он выиграл всего лишь один раз. В 1988 году в Сеуле в тяжелейшей борьбе он завоевал «золото», лишь с третьей попытки преодолев отметку в 5,90 метра. Взял шест длиннее обычного, вышел в сектор, еще чуть помог ветер, подувший спортсмену в спину, и высота была покорена. Иначе чемпионом бы стал Родион Гатауллин.
В олимпийской Барселоне-1992 никто не сомневался в победе одного из лидера Объединенной команды республик бывшего СССР, но случился большой, можно сказать какой-то мистический провал. Позже Сергей Бубка расскажет, что мечтал не просто снова выиграть, но и установить новый мировой рекорд, а за три попытки не справился с первой высотой.
В Атланте-1996 титулованный легкоатлет отказался от участия в квалификационных состязаниях из-за сильной боли в ахилловом сухожилии. «Я всегда считал себя бойцом, но боль оказалась слишком сильна. Для меня это трагедия. Теперь у меня ноет не только ахилл, но и сердце», — сказал тогда Сергей Бубка.
«Когда исполняешь идеальный или близкий к идеальному по технике прыжок, ты и в самом деле паришь, как птица. Именно за счет этого я, очевидно, и смог так долго продержаться в спорте и совершить рекордные прыжки. Чувство легкости, полета возникает, когда шест тебя катапультирует. Весь тот заряд, который набрал в процессе разбега, передаешь на снаряд, и потом он как бы возвращает его в твое тело. Полет — это мгновение, доли секунды, но впечатление комфортности и парения в воздухе действительно незабываемо», — говорил великий спортсмен.
В возрасте 37 лет после нескольких непростых операций шестикратный чемпион мира в 2000 году принял участие в Олимпийских играх в Сиднее, и вновь его ждала крупная неудача. Он не смог взять высоту 5,70 метра и не прошел в финал. «Жаль, что пришлось закончить спортивную карьеру на такой неудачной ноте», — заметил атлет. Нам тоже жаль.
В конце прошлого века, когда криминогенная ситуация была аховой, Сергей Бубка вместе с семьей (супруга Лилия — тренер по художественной гимнастике, а также сыновья Виталий и Сергей, которые стали теннисистами) проживал сначала в Германии, затем в Монако, но о родных краях не забывал.
Здесь функционировал «Клуб Сергея Бубки», который проводил ставшие весьма престижными соревнования «Звезды шеста» и работал с подрастающим поколением. Сергей Назарович занимался бизнесом — предприятия по выпечке хлеба и печенья, а уже в новом веке стал одним из собственников и президентом «Родовид Банка».
Профессиональный баскетбольный клуб «Донецк» был основан в 2006 году. «Тигры» быстро покорили низшие дивизионы и до расформирования в 2014 году успели стать чемпионами, двукратными серебряными и бронзовыми призерами чемпионата Украины, сыграли в квалификации Евролиги и чемпионате российской Единой лиги ВТБ. Были отреставрированы несколько уличных площадок в городе, проводились детские турниры, запущен проект «Школьная баскетбольная лига». Одним из главных учредителей клуба был как раз «Родовид Банк».
Политика также не прошла мимо шестовика. С 2002-го по 2006 год был народным депутатом, работал в Комитете по вопросам молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма, одно время являлся внештатным советником президента Украины Виктора Януковича.
Успешной выходит и карьера спортивного функционера. В 1999 году Сергей Бубка стал членом МОК, а с 2000-го — членом исполкома МОК. В 2013 году претендовал на пост президента МОК, но проиграл выборы немцу Томасу Баху. С июня 2005 года и по сегодняшний день является президентом Национального олимпийского комитета Украины. В августе 2015 года избран первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций на конгрессе организации в Пекине.
В Донецке с августа 1999 года, в самом центре города, стоит прижизненный памятник Сергею Бубке. Очень немногие спортсмены во всем мире удостоились подобной чести.