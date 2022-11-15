Сити-менеджер Ростова Логвиненко посетил международный форум «Транспорт России»

В рамках Форума планируется рассмотреть вопросы, касающиеся развития транспортной инфраструктуры, повышения качества грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности на транспорте. Для нас особый интерес представляет встреча с ООО «Синара - городские транспортные системы», а также ряд переговоров с ФАУ «Росдорнии», в том числе о развитии электротранспорта и транспортной системы Ростова в целом.