Слепая ростовчанка Нина Шатрова воспитывает 5 дочерей и 10 внуков

Героиня проекта #безграничные_возможности2022 вспоминает, что сама выросла в многодетной семье. Нина Шатрова была одним из шести детей в семье.
«Для меня вопрос не стоял. Я приехала в Ростов с дочкой от первого брака и с мужем мы родили еще четверых дочерей. Сейчас у нас ровно десять внуков: пять внуков и пять внучек», – с улыбкой на лице рассказывает мать-героиня.
Семья Шатровых состоит из по-настоящему творческих людей: сама Нина в молодости занималась легкой атлетикой, а вокал присутствует в ее жизни почти 50 лет. Муж героини проекта, такой же слабовидящий, как она – один из первых трубачей СССР и чемпион по греко-римской борьбе.
Именно семейная жизнь сподвигла героиню уехать за 1000 километров от родного дома и изменить все. По воспоминаниям героини, она даже разучилась говорить «по-рязански».
«Мы идеально подошли друг другу. Оба спортсмены, выступали дуэтом: он играет, я пою. И так всю жизнь вместе. Вместе готовим, вместе воспитываем детей, нянчим внуков», – вспоминает Нина Шатрова.
Не удивительно, что в такой гармоничной семье и дети выросли любящими. Одна из дочерей Шатровых, например, занялась созданием архива для большой семьи и собирает всю информацию на отдельной страничке в интернете и ведет аккаунты в социальных сетях, где постит все новости Шатровых.
«Как маме мне удалось достичь успеха благодаря примеру моей мамы, которая прошла всю войну. При этом она осталась умной, доброй, честной. Наверное, глядя на нее я стала такой же заботливой», – считает героиня проекта #безграничные_возможности2022.
Без дела, как отмечает Нина Шатрова, ей на пенсии не сидится. Когда дети и внуки выросли, а правнуки еще не родились, мать-героиня стала заниматься общественной работой и путешествовать еще активнее, чем в молодости. В планах на ближайшее будущее – посетить родственников в Рязани и в Арзамасе. Героиню не останавливает даже полная темнота, которая окружила ее мир два года назад. Из-за проблем с хрусталиком Нина Шатрова полностью ослепла.
«Один раз мне сказала мама: «Трудно тебе, тяжело ли тебе, ты открываешь глазки и говоришь себе: «Нина, надо». Если мне тяжело, если у меня что-то болит, я всё время вспоминаю слова мамы», – рассказывает Нина Шатрова.
Впрочем, трудности маме-героине доставляли вовсе не дети. Они, наоборот, были у Нины Шатровой на удивление спокойными и самостоятельными. Отец семейства установил в доме строгую дисциплину.
«Все мои дети до сих пор каждый день пьют поливитамины, потому что с детства привыкли», – смеется женщина.
Одна из внучек Нины Шатровой унаследовала ее слабое зрение. И не смотря на это, она, как и остальные члены семьи, во всем помогает слепой бабушке. Нину Шатрову ни на секунду не оставляют одну и не дают заскучать. И пусть своих цветов жизни героиня проекта #безграничные_возможности2022 не может увидеть, она все же чувствует их нежную заботу и говорит, что никогда не захотела бы изменить свою судьбу.