Слепая ростовчанка Нина Шатрова воспитывает 5 дочерей и 10 внуков

Одна из внучек Нины Шатровой унаследовала ее слабое зрение. И не смотря на это, она, как и остальные члены семьи, во всем помогает слепой бабушке. Нину Шатрову ни на секунду не оставляют одну и не дают заскучать. И пусть своих цветов жизни героиня проекта #безграничные_возможности2022 не может увидеть, она все же чувствует их нежную заботу и говорит, что никогда не захотела бы изменить свою судьбу.