«Смеются в глаза»: врачи МОТБ-19 Ростова не замечают у осужденного рак с метастазами

«У тестя тяжелое заболевание, наличие которого, согласно перечню Постановления Правительства № 3, требует освобождения. Но медкомиссию никто не проводил, несмотря на то, что мы предоставили суду все необходимые документы. Три пакета документов из разных городов — Ростова, Новочеркасска и Шахт подтвердили это. Но все эти документы куда-то пропали, - говорит Алексей Глинских. - Мы просили отпустить человека под домашний арест. Сами посудите, куда он может сбежать? Он же пожилой человек с пенсией 12 тысяч рублей, к тому же тяжелобольной, и нуждается в постоянном лечении».