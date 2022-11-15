«Смеются в глаза»: врачи МОТБ-19 Ростова не замечают у осужденного рак с метастазами

Из свидетеля в обвиняемые
По словам зятя осужденного Алексея Глинских, началось все с того, что к пенсионеру Николаю Новикову обратился со странной просьбой друг детства. Он попросил помочь в решении вопроса его знакомого, у которого, дескать, остановили линию по производству сигарет. Чем в данном случае мог помочь обычный пенсионер, не обладающий никакими полномочиями, родные так и не поняли.
«Но тесть вспомнил, что у него есть телефон юриста, и дал его другу, полагая, что юрист вроде бы толковый и, возможно, что-то посоветует», - рассказывает Алексей.
Какая беседа произошла между другом детства и юристом, родные Николая Новикова не знают. Однако, со слов Алексея, в итоге, юрист решил обмануть человека. Взять с него деньги, а потом, развести руками и заявить, что ничего не получилось.
Но в деле, по предположениям родных, оказались замешаны карьерные баталии авторитетных лиц.
«Когда приехали за моим тестем, он даже не понимал, что происходит. У нас же не запрещено советовать и давать номер телефона юриста. Денег за это он ни с кого не получал, никому их не передавал. Из-за этого его целый год держали свидетелем. А потом сделали обвиняемым», - говорит Алексей.
«Громкое» дело
Родственники догадываются, что, юристу, вероятно, предложили сделку со следствием. По их словам, якобы для выхода из этого дела, юристу порекомендовали сказать, что через Николая Новикова он собирался передать взятку должностному лицу.
«Нужно было громкое дело о взятке должностному лицу. Только должностного лица в этом деле не было и нет. Тем не менее, юриста посадили за мошенничество на три года, а тестя обвинили в пособничестве», — рассказывает зять осужденного.
Собеседник вспоминает, что первый раз Николая Новикова продержали в СИЗО пять месяцев. При этом пенсионер страдает серьезной стадией онкологии, отягощенной метастазами. Подтверждающие диагноз документы есть у редакции.
«У тестя тяжелое заболевание, наличие которого, согласно перечню Постановления Правительства № 3, требует освобождения. Но медкомиссию никто не проводил, несмотря на то, что мы предоставили суду все необходимые документы. Три пакета документов из разных городов — Ростова, Новочеркасска и Шахт подтвердили это. Но все эти документы куда-то пропали, - говорит Алексей Глинских. - Мы просили отпустить человека под домашний арест. Сами посудите, куда он может сбежать? Он же пожилой человек с пенсией 12 тысяч рублей, к тому же тяжелобольной, и нуждается в постоянном лечении».
По словам зятя, заключенный Николай Новиков и сам подавал жалобы четыре раза. Но на них никто не реагировал.
Исчезающие документы
Родные рассказывают, что через пять месяцев, после того, как к делу подключилась пресса, документы с диагнозом Николая Новикова наконец увидели. Его выпустили из СИЗО.
«Но нам дали другого судью. В апреле 2022 года тестя повторно заключили в СИЗО № 3», - сообщает Алексей.
Родственники отмечают, что за это время удалось добиться, чтобы заключенного вывезли на медкомиссию, которая в очередной раз подтвердила страшный диагноз - рак с метастазами.
«Но наш адвокат не может подавать ходатайство, поскольку документ медкомиссии находится в СИЗО. СИЗО самостоятельно выходит в областной суд с иском об освобождении тестя из под стражи. А у нас - апелляция в областном суде. Возможно, из-за апелляции этот документ снова спрятали, и он никуда не попал», - сокрушается зять.
По словам родных, адвокаты, которые занимаются делом Новикова, единогласно сходятся во мнении, что против осужденного ничего нет. И человек с тяжелым заболеванием пребывает в СИЗО якобы беспричинно.
Родственники рассказывают, что когда в СИЗО обратили внимание на состояние здоровья Николая Новикова, его стали возить на курс химиотерапии. Но после проигрыша апелляции, лечение прекратили.
«Врачи МОТБ сами организовали медкомиссию, хотя у них нет онколога. Все это, похоже, делается для того, чтобы любыми путями отправить больного человека на этап», - делится мыслями Алексей Глинских.
На фоне этих событий, по словам родных, ухудшилось здоровье и у супруги Николая Новикова. Ей потребовалась операция на сердце в Москве по замене двух клапанов.
«А медики ГУФСИН смеются нам в глаза. Так и говорят, что человек здоров, а мы все придумываем. В шоке пребывают и врачи онкодиспансера на Соколова в Ростове. Они же еще в 2021 году подписали документ о наличии у тестя серьезного онкологического заболевания. Сейчас мы ждем еще один суд. А тестя повезут на третью ядерную томограмму. Хотя предыдущие две уже подтвердили наличие у него рака в запущенной стадии», - резюмирует Алексей.
Оперативно выяснить, почему в тюремной больнице до сих пор пребывает пациент, состояние здоровья которого требует освобождения из под стражи в рамках Перечня постановления правительства №3, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Редакция направила в ГУФСИН по Ростовской области официальный запрос. Информация уточняется.