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Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии «Качество обслуживания и права потребителей»

Сегодня, 12:16
Премию «Качество обслуживания и права потребителей» в этом году вручили Страховому Дому ВСК.

Это произошло в Сочи. Страховая компания победила в номинации «Финансовая грамотность и открытость», которая относилась к категории «Цифровые решения в страховании». Выбор победителей проходил путем голосования совета экспертов, а также по результатам данных тестов, которые проходили потребители. Учитывался и индекс NPS холдинга «Ромир».

Отметим, что премия «Качество обслуживания и права потребителей» является социально значимой наградой, которой удостаиваются только самые перспективные проекты в сфере потребительских прав и повышения качества сервиса. Данное мероприятие направлено на обеспечение устойчивого развития и большого конкурентного потенциала отечественного рынка товаров и услуг.

Гендиректор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский рассказал, что работа над повышением уровня сервиса — одно из приоритетных направлений компании. Большое внимание в ходе своей деятельности ВСК уделяет потребностям своих клиентов, стремясь предоставить им лучшие условия, а также внедряя инновационные решения и IT-технологии. Высокая оценка экспертов и клиентов ВСК только подтверждает правильность выбора направления развития компании.

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