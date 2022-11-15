Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии «Качество обслуживания и права потребителей»

Это произошло в Сочи. Страховая компания победила в номинации «Финансовая грамотность и открытость», которая относилась к категории «Цифровые решения в страховании». Выбор победителей проходил путем голосования совета экспертов, а также по результатам данных тестов, которые проходили потребители. Учитывался и индекс NPS холдинга «Ромир».