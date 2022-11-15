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Таланты банка «Центр-инвест» выступили на FINOPOLIS

Сегодня, 15:42
Фото: Центр-инвест
В ходе форума новейших финансовых технологий FINOPOLIS 2021/2022 банк «Центр-инвест» продемонстрировал инновационные решения и интеллектуальный капитал.

Специалисты кредитного учреждения стали менторами двух команд, которые заняли второе и четвертое места на хакатоне, проходившем в рамках форума.

По традиции форум состоит из молодежной программы FINOdays и хакатона для привлечения в индустрию финансовых технологий юных специалистов и повышения их профессионализма.

 

Эксперты банка «Центр-инвест» подготовили кейсы для хакатона, организовали мастер-классы и приняли участие в  менторской деятельности по реализации проектов. В итоге команда с кейсом и менторами от банка Origin dev завоевала второе место. На первом оказалась сборная Национальной системы платежных карт.

Кроме того, сотрудники банка стали менторами самой молодой команды участников — InfoChapaev (средний возраст – 15 лет) завоевавчетвертое место из 20-ти. Молодые люди также взяли приз зрительских симпатий и получили право встать на пьедестал рядом со взрослыми победителями.

Банк также участвовал в выставочной работе. На стенде представили инновационные биометрические технологии, основанные на машинном обучении, и метод распознавания денежных банкнот камерами видеофиксации.

Участников форума заинтересовал сборник заданий «Экономика трансформаций», который был подготовлен вместе с учеными Ростовского государственного экономического университета. Еще был представлен ESG-задачник, созданный банком «Центр-инвест» вместе с Донским государственным техническим университетом. Он знакомит с ESG-повесткой в формате решения задач целей устойчивого развития с использованием современных информационных технологий.

 

Заместитель главы Центробанка Руслан Вестеровский дал высокую оценку обеим методическим разработкам. По его словам, университет Банка России изучит возможность включения материалов в свою библиотеку для обучения начинающих банкиров.

По словам члена совета директоров банка «Центр-инвест» Юрия Богданова, финансовая организация работает в интересах нынешнего и будущих поколений. Банк реализует инновации, поддерживает талантливых молодых людей и активно популяризует бизнес-модель ESG, вкладывая деньги в устойчивое развитие Российской Федерации.

Отметим, что форум FINOPOLIS проводит ЦБ РФ в партнерстве с банками и лидерами IT с цельюобсуждения и реализации современных цифровых технологий в финансовом секторе.

#Анна Петрова
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