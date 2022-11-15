Таланты банка «Центр-инвест» выступили на FINOPOLIS

Кроме того, сотрудники банка стали менторами самой молодой команды участников — InfoChapaev (средний возраст – 15 лет) завоевавчетвертое место из 20-ти. Молодые люди также взяли приз зрительских симпатий и получили право встать на пьедестал рядом со взрослыми победителями.