Таланты банка «Центр-инвест» выступили на FINOPOLIS

Специалисты кредитного учреждения стали менторами двух команд, которые заняли второе и четвертое места на хакатоне, проходившем в рамках форума.
По традиции форум состоит из молодежной программы FINOdays и хакатона для привлечения в индустрию финансовых технологий юных специалистов и повышения их профессионализма.
Эксперты банка «Центр-инвест» подготовили кейсы для хакатона, организовали мастер-классы и приняли участие в менторской деятельности по реализации проектов. В итоге команда с кейсом и менторами от банка Origin dev завоевала второе место. На первом оказалась сборная Национальной системы платежных карт.
Кроме того, сотрудники банка стали менторами самой молодой команды участников — InfoChapaev (средний возраст – 15 лет) завоевавчетвертое место из 20-ти. Молодые люди также взяли приз зрительских симпатий и получили право встать на пьедестал рядом со взрослыми победителями.
Банк также участвовал в выставочной работе. На стенде представили инновационные биометрические технологии, основанные на машинном обучении, и метод распознавания денежных банкнот камерами видеофиксации.
Участников форума заинтересовал сборник заданий «Экономика трансформаций», который был подготовлен вместе с учеными Ростовского государственного экономического университета. Еще был представлен ESG-задачник, созданный банком «Центр-инвест» вместе с Донским государственным техническим университетом. Он знакомит с ESG-повесткой в формате решения задач целей устойчивого развития с использованием современных информационных технологий.
Заместитель главы Центробанка Руслан Вестеровский дал высокую оценку обеим методическим разработкам. По его словам, университет Банка России изучит возможность включения материалов в свою библиотеку для обучения начинающих банкиров.
По словам члена совета директоров банка «Центр-инвест» Юрия Богданова, финансовая организация работает в интересах нынешнего и будущих поколений. Банк реализует инновации, поддерживает талантливых молодых людей и активно популяризует бизнес-модель ESG, вкладывая деньги в устойчивое развитие Российской Федерации.
Отметим, что форум FINOPOLIS проводит ЦБ РФ в партнерстве с банками и лидерами IT с цельюобсуждения и реализации современных цифровых технологий в финансовом секторе.