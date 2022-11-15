Доказывая свое утверждение, Карпин привел неутешительную статистику. Если в прошлом сезоне матчи «Ростова» без Fan ID посещали порядка 40 тысяч человек, то в этом сезоне из-за паспортов болельщика число зрителей даже на важных играх сократилось до восьми тысяч человек.