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Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин ответил депутату Родниной о доходах клуба и Fan ID

Сегодня, 08:12
Фото: ФК "Ростов"
Валерий Карпин
Валерий Карпин оспорил мнение депутата Госдумы Ирины Родниной о больших государственных тратах на футбольные клубы, комментарий об этом главный тренер ФК «Ростов» дал изданию «Спорт-Экспресс».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы, Ирина Роднина на днях раскритиковала футбольные клубы за якобы большие траты государственных средств. Она призвала их «научиться самим зарабатывать».

Мнение Родниной оспорил главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин. По его мнению, вместо критики клубов, депутат могла бы посодействовать получению ими прибыли. Например, упразднив систему Fan ID.  Тренер уверен, что клубы, на стадионах которых ввели обязательные паспорта болельщиков, оказалась в сложном материальном положении из-за низкой посещаемости матчей.

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Доказывая свое утверждение, Карпин привел неутешительную статистику. Если в прошлом сезоне матчи «Ростова» без Fan ID посещали порядка 40 тысяч человек, то в этом сезоне из-за паспортов болельщика число зрителей даже на важных играх сократилось до восьми тысяч человек.

Ранее систему Fan ID критиковали и болельщики ФК «Ростов», называя ее «главной бедой» российского футбола.

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