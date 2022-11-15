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Центр Ростова останется без воды на сутки с 17 по 18 ноября

Сегодня, 16:34
Фото: pxhere.com
В Ростове отключат водоснабжение на центральных улицах города с 17 до 04.00 мск 18 ноября, об этом сообщили на портале АО «Ростовводоканал».

В компании предупредили, что из-за необходимости провести ремонт водопровода, в Ростове собираются отключить воду в границах улиц Большой Садовой, Социалистической, Сиверса и переулка Халтуринского. Без воды останутся десятки домов в шести кварталах города. 

Работники ресурсоснабжающей организации уточнили, что воду отключат в четверг, 17 ноября, в 08.00 мск, а подачу воды возобновят в четыре утра следующего дня.  

За эти сутки рабочим предстоит заменить крестовину и задвижки водопровода на перекрестке улицы Шаумяна с переулком Братским. 

Воду будут отключать в Ростове-на-Дону 15 и 17 ноября
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Ранее в Ростовской области из-под крана потекла иссиня-черная вода, похожая на мазут. 

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