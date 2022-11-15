В компании предупредили, что из-за необходимости провести ремонт водопровода, в Ростове собираются отключить воду в границах улиц Большой Садовой, Социалистической, Сиверса и переулка Халтуринского. Без воды останутся десятки домов в шести кварталах города.
Работники ресурсоснабжающей организации уточнили, что воду отключат в четверг, 17 ноября, в 08.00 мск, а подачу воды возобновят в четыре утра следующего дня.
За эти сутки рабочим предстоит заменить крестовину и задвижки водопровода на перекрестке улицы Шаумяна с переулком Братским.