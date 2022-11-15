Следователи представили версию, согласно которой подозреваемый, находящийся в донской исправительной колонии № 5 и являющийся членом запрещенного на территории России движения арестантов, взял на себя должность инспектора и начал следить за тем, как другие осужденные соблюдают «воровские понятия». Вместе с этим мужчина занимался популяризацией движения и его идеологии среди окружающих. Теперь портал "Газета.ру" сообщает, мужчина был задержан на выходе из колонии за поддержку и участие в экстремистской организации. Мужчину сразу направили в СИЗО.