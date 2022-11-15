Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области завел уголовное дело против 34-летнего ростовчанина, который вступил в экстремистскую организацию и поддерживал ее деятельность на территории колонии.
Следователи представили версию, согласно которой подозреваемый, находящийся в донской исправительной колонии № 5 и являющийся членом запрещенного на территории России движения арестантов, взял на себя должность инспектора и начал следить за тем, как другие осужденные соблюдают «воровские понятия». Вместе с этим мужчина занимался популяризацией движения и его идеологии среди окружающих. Теперь портал "Газета.ру" сообщает, мужчина был задержан на выходе из колонии за поддержку и участие в экстремистской организации. Мужчину сразу направили в СИЗО.
Ведется расследование.
Ранее адвокат получил 2,5 года колонии за кражу 80 миллионов рублей.
* - экстремистская организация, чья деятельность преследуется законом Российской Федерации.