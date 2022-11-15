rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Один глоток свободы: ростовчанина задержали через пару секунд после выхода из тюрьмы

Сегодня, 13:22
Фото: ТГ канал BAZA

Отсидевший срок ростовчанин уже через минуту после освобождения попал в СИЗО

В Ростовской области возбудили дело против ростовчанина, который вступил в экстремистскую организацию, и начал проверять соблюдение «воровских понятий» в колонии, об этом сообщил в донском СУ СК РФ.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области завел уголовное дело против 34-летнего ростовчанина, который вступил в экстремистскую организацию и поддерживал ее деятельность на территории колонии. 

Следователи представили версию, согласно которой подозреваемый, находящийся в донской исправительной колонии № 5 и являющийся членом запрещенного на территории России движения арестантов, взял на себя должность инспектора и начал следить за тем, как другие осужденные соблюдают «воровские понятия». Вместе с этим мужчина занимался популяризацией движения и его идеологии среди окружающих.   Теперь портал "Газета.ру" сообщает, мужчина был задержан на выходе из колонии за поддержку и участие в экстремистской организации. Мужчину сразу направили в СИЗО. 

Ведется расследование. 

В Ростове арестант в суде напал на конвоира и подстрелил пристава
Узнать подробнее

Ранее адвокат получил 2,5 года колонии за кражу 80 миллионов рублей.

 

* - экстремистская организация, чья деятельность преследуется законом Российской Федерации.

Читайте также:
Сайты с пропагандой запрещенного в РФ движения «АУЕ» выявили в Ростовской областиПолиция Новосибирской области задержала 14 сторонников экстремистского движения АУЕКазаки будут бороться с субкультурой АУЕ в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Преступность
Подпишитесь
«Смеются в глаза»: врачи МОТБ-19 Ростова не замечают у осужденного рак с метастазами
Сегодня, 12:36
Миллионы на мишуру: Ростов украсят замками к Новому году, несмотря на слова Голубева
Сегодня, 16:00
«Значит где-то стало больше»: ростовчане усомнились в сокращении числа наркоманов
Сегодня, 15:45
«Кто бы сомневался»: ростовчане высказались о подорожании тарифов ЖКХ с 1 декабря
Сегодня, 16:59
Проститутки массово возвращаются в Ростов на новогодние праздники
Сегодня, 14:44