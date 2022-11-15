В Перми ПЦБК помогла провести «Большие гонки»

Как пишет properm.ru, игра включала 12 квестов, по результатам прохождения которых команды получали оценки. Как рассказала участница школы танца «Держи ритм» ДК «Бумажник» Дарина Гагарина, особенно понравилось ей отгадывать слова, где каждая буква зашифрована по номеру в алфавите.
“Мне очень нравится наш ДК, у нас классные педагоги. Занимаюсь здесь современными танцами уже шестой год”, - отметила Дарина.
В финале игры ребят торжественно приняли в сообщество тех, кто занимается в секциях дворца культуры, они дали клятву не пропускать занятия, вести здоровый образ жизни, участвовать во всех конкурсах и мероприятиях. Им вручили браслеты, символично означающие то, что они приняты в сообщество «Бумажника», а после устроили танцевальный флешмоб. На мероприятии присутствовали и родители участников.
“Такое мероприятие в ДК проходит впервые. Мы хотим, чтобы это мероприятие стало доброй традицией, и планируем проводить его каждый год для наших новичков”, - сказала исполнительный директор ДК «Бумажник» Галина Попова.
Отмечается, что благодаря помощи ПЦБК большинство секций во дворце культуры работают бесплатно. Ежемесячно занятия посещают более 300 детей в возрасте от четырех лет.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков рассказал, что ДК «Бумажник» более 50 лет является центром культурной и спортивной жизни Голованова.
“Все это время ПЦБК поддерживает работу секций, проведение соревнований, конкурсов и концертов”, - заявил он.
Предприятие поддерживает и спортивную инфраструктуру микрорайона Голованово. Для занятий спортом здесь открыты хоккейная коробка и футбольное поле с новыми раздевалками, а также большой спортзал в ДК «Бумажник». Кроме того, ПЦБК продолжает сотрудничать с пермским хоккейным клубом «Молот».