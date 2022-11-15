В Перми ПЦБК помогла провести «Большие гонки»

В финале игры ребят торжественно приняли в сообщество тех, кто занимается в секциях дворца культуры, они дали клятву не пропускать занятия, вести здоровый образ жизни, участвовать во всех конкурсах и мероприятиях. Им вручили браслеты, символично означающие то, что они приняты в сообщество «Бумажника», а после устроили танцевальный флешмоб. На мероприятии присутствовали и родители участников.