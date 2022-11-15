Жители Ростова жалуются на коммунальный фонтан на Вятской улице в Первомайском районе города. Вода льется из колодца, расположенного напротив частных домов. Потоки воды настолько большие, что заливают даже соседние улицы.
Горожане сетуют, что проблема существует уже целую неделю, однако ее решением никто не занимается. Ситуация может ухудшиться из-за надвигающихся заморозков. Тогда вся залитая водой территория превратится в огромный и опасный каток.
Ранее в Ростове на пересечении Космонавтов и Королева появился 30-метровый коммунальный фонтан. Потоки воды начали бить прямо из-под земли.