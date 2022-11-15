Единый реестр сведений о деятельности юрлиц сообщил, что в Ростове по решению Арбитражного суда Ростовской области в сентябре ввели процедуру наблюдения в отношении ООО «Биосинтез групп». Компания специализировалась на изготовлении мыла, а также бытовой химии — моющих и полирующих средств.
Согласно данным сервиса Basis.Myseldon, в отношении компании открыто 12 исполнительных производств на сумму около трех миллионов рублей, предприятие также задолжало кредиторам более 15,5 миллионов рублей. Также у компании есть долг по уплате налогов, однако точная сумма требований Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области в системе не указана.