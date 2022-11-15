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В Ростове признали банкротом завод по производству мыла и бытовой химии

Сегодня, 03:16
Фото: unsplash.com
В Ростове ввели процедуру наблюдения в отношении завода, занимавшегося производством мыла и моющих средств, сведения об этом появились на Федресурсе.

Единый реестр сведений о деятельности юрлиц сообщил, что в Ростове по решению Арбитражного суда Ростовской области в сентябре ввели процедуру наблюдения в отношении ООО «Биосинтез групп». Компания специализировалась на изготовлении мыла, а также бытовой химии — моющих и полирующих средств. 

Согласно данным сервиса Basis.Myseldon,  в отношении компании открыто 12 исполнительных производств на сумму около трех миллионов рублей, предприятие также задолжало кредиторам более 15,5 миллионов рублей. Также у компании есть долг по уплате налогов, однако точная сумма требований Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области в системе не указана. 

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Ранее в Ростовской области начали распродавать собственность оборонного завода.

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