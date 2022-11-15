Согласно данным сервиса Basis.Myseldon, в отношении компании открыто 12 исполнительных производств на сумму около трех миллионов рублей, предприятие также задолжало кредиторам более 15,5 миллионов рублей. Также у компании есть долг по уплате налогов, однако точная сумма требований Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области в системе не указана.