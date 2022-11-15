rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из психлечебницы в Ростовской области сбежал знахарь со спутником

Сегодня, 19:55
Фото: pxhere.com

из психлечебницы в Ростовской области сбежали два пациента

В Азовском районе Ростовской области два пациента психдиспансера пошли в туалет и совершили побег, об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, в минувшее воскресенье, 13 ноября, в Азовском филиале психоневрологического диспансера в селе Пешково потеряли двух пациентов. 

Сообщается, что называющий себя знахарем пациент по имени Сергей и его спутник Григорий, который неоднократно совершал побеги и вернулся в медучреждение в начале ноября,  сбежали через окно туалета. 

Ростовчанина, который пытался убить медика, положили в психлечебницу
Узнать подробнее

Мужчины нашли железное орудие, которым смогли сбить замок на окне, и сбежали. Их побег быстро заметили и сообщили полиции. Поиски продолжались два часа, за время которых беглые пациенты продрогли из-за отсутствия теплой одежды. 

Ранее в Ростове решили отправить в психлечебницу подростка, который готовил теракт в школе. 

Читайте также:
«В психбольницу надо»: ростовчане высказались о поджигателе районной администрацииВ Ростове в психбольницу отправят мужчину, зарезавшего собственного 6-летнего внукаБастрыкин проверит, законно ли ростовского ветерана МВД удерживали в психбольнице
#Надежда Пустяк#Происшествия#Ростовская область#Азов#Происшествие#Здоровье#Больница#Лечение в больнице
Подпишитесь
Праздник к нам приходит: в Ростове поднимут тарифы ЖКХ и закупят новогодние украшения
Сегодня, 18:27
Мобилизованным из Ростовской области раздали спальные мешки и бензогенераторы
Сегодня, 17:33
«Смеются в глаза»: врачи МОТБ-19 Ростова не замечают у осужденного рак с метастазами
Сегодня, 12:36
«Значит где-то стало больше»: ростовчане усомнились в сокращении числа наркоманов
Сегодня, 15:45
«Кто бы сомневался»: ростовчане высказались о подорожании тарифов ЖКХ с 1 декабря
Сегодня, 16:59
Проститутки массово возвращаются в Ростов на новогодние праздники
Сегодня, 14:44