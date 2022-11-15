По данным канала, в минувшее воскресенье, 13 ноября, в Азовском филиале психоневрологического диспансера в селе Пешково потеряли двух пациентов.
Сообщается, что называющий себя знахарем пациент по имени Сергей и его спутник Григорий, который неоднократно совершал побеги и вернулся в медучреждение в начале ноября, сбежали через окно туалета.
Мужчины нашли железное орудие, которым смогли сбить замок на окне, и сбежали. Их побег быстро заметили и сообщили полиции. Поиски продолжались два часа, за время которых беглые пациенты продрогли из-за отсутствия теплой одежды.
Ранее в Ростове решили отправить в психлечебницу подростка, который готовил теракт в школе.