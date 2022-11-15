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В Ростовской области из-за ремонта изменится расписание пригородных электричек

Сегодня, 17:09
В Ростовской области из-за проведения ремонтных работ в ноябре изменится расписания движения электропездов, сообщили в Минтранспорта региона.

Ремонтные работы продлятся с 17 по 29 ноября. Из-за этого электрички Староминская - Орловка-Кубан будут отправляться на час позже - в 06.00 мск. В конечный пункт она придет через 25 минут. 

Поезд Ростов - Степная начнет отправляться в 08.07, прибудет в 09.34. Согласно временному расписанию, состав Степная - Тихорецкая поедет в 09.39. 

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Кроме того, электричка Лихая - Ростов будет начинать путь в 08.46, Ростов - Азов - в 12.49, Усть-Донецкая - Ростов - 05.36. Состав Лихая - Глубокая будет отправляться в 19.19. 

Напомним, что проезд из Азова в Ростов подорожал на 20 рублей в октябре. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Поезд#Расписание#Илья Протвинов
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