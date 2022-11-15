Ремонтные работы продлятся с 17 по 29 ноября. Из-за этого электрички Староминская - Орловка-Кубан будут отправляться на час позже - в 06.00 мск. В конечный пункт она придет через 25 минут.
Поезд Ростов - Степная начнет отправляться в 08.07, прибудет в 09.34. Согласно временному расписанию, состав Степная - Тихорецкая поедет в 09.39.
Кроме того, электричка Лихая - Ростов будет начинать путь в 08.46, Ростов - Азов - в 12.49, Усть-Донецкая - Ростов - 05.36. Состав Лихая - Глубокая будет отправляться в 19.19.
Напомним, что проезд из Азова в Ростов подорожал на 20 рублей в октябре.