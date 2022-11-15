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В Ростовской области нашелся человек, готовый спасти замерзающих попугаев

Сегодня, 06:22
Фото: All Beralpo / Aleksey Pogrebnoj-Alexandroff/CC0 / wikimedia.org
Сине-желтые ара
Двух голубых ар в посёлке Порт-Катон безуспешно пытаются поймать уже три месяца, но анонимный доброволец рассказал корреспонденту RostovGazeta о том, что готов спасти птиц уже в ноябре

Жители посёлка Порт-Катон пожаловались корреспонденту, что птицы до сих пор летают по окрестностям и питаются чем попало. Попугаев не могут поймать с лета. Птицы забрались высоко на ветки деревьев. Их пытались снять с помощью вышки, однако попугаи постоянно улетали и не давали себя отловить. Двух экзотических беглецов пытались поймать и местные жители, и специалисты из Росприроднадзора.

Местная жительница Диана считает, что экзотические птицы не переживут холода и погибнут с первыми сильными заморозками.

Корреспондент RostovGazeta пообщался с человеком который готов поймать экзотических птиц уже в ноябре и содержать их.

«В ближайшую неделю думаю отправиться на место и исследовать тему воочию», — рассказал о своих намерениях анонимный доброволец.

Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
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Ранее RostovGazeta писала о том, что потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области.

 

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