Жители посёлка Порт-Катон пожаловались корреспонденту, что птицы до сих пор летают по окрестностям и питаются чем попало. Попугаев не могут поймать с лета. Птицы забрались высоко на ветки деревьев. Их пытались снять с помощью вышки, однако попугаи постоянно улетали и не давали себя отловить. Двух экзотических беглецов пытались поймать и местные жители, и специалисты из Росприроднадзора.
Местная жительница Диана считает, что экзотические птицы не переживут холода и погибнут с первыми сильными заморозками.
Корреспондент RostovGazeta пообщался с человеком который готов поймать экзотических птиц уже в ноябре и содержать их.
«В ближайшую неделю думаю отправиться на место и исследовать тему воочию», — рассказал о своих намерениях анонимный доброволец.
Ранее RostovGazeta писала о том, что потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области.