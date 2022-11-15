Жители посёлка Порт-Катон пожаловались корреспонденту, что птицы до сих пор летают по окрестностям и питаются чем попало. Попугаев не могут поймать с лета. Птицы забрались высоко на ветки деревьев. Их пытались снять с помощью вышки, однако попугаи постоянно улетали и не давали себя отловить. Двух экзотических беглецов пытались поймать и местные жители, и специалисты из Росприроднадзора.