Срок работ и детали будущего ремонта не освещаются, однако только в июле в Таганроге закончили реконструкцию дворца Алфераки, которая длилась два года и обошлась в 185 миллионов рублей. Вместе с этим весной в Таганроге искали подрядчика для подготовки проекта 3D-моделей музея и размещения его экспозиций, так что, наиболее вероятно, заключение касается именно проекта переоборудования музея Таганрога под современное использование.