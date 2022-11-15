В понедельник, 14 ноября, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект капитального ремонта краеведческого музея в здании Дворца С. Н. Алфераки, построенного в 1848 году. Сам объект располагается в Таганроге на пересечении переулка Глушко, 13 и улице Фрунзе, 41.
Застройщиком выступит сам историко-архитектурный музей заповедник, а исполнителем ООО «Жилстройпроект».
Срок работ и детали будущего ремонта не освещаются, однако только в июле в Таганроге закончили реконструкцию дворца Алфераки, которая длилась два года и обошлась в 185 миллионов рублей. Вместе с этим весной в Таганроге искали подрядчика для подготовки проекта 3D-моделей музея и размещения его экспозиций, так что, наиболее вероятно, заключение касается именно проекта переоборудования музея Таганрога под современное использование.
Материал будет дополнен после уточнения информации о реальном объекте закупки.