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В Таганроге отремонтируют музей дворца Алфераки после реставрации за 198 млн рублей

Сегодня, 14:01
Фото: donland.ru
Дворец Алфераки
В Таганроге получили положительное заключение донского управления Госэкспертизы на капитальный ремонт краеведческого музея в отреставрированном здании дворца Алфераки, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В понедельник, 14 ноября, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект капитального ремонта краеведческого музея в здании Дворца С. Н. Алфераки, построенного в 1848 году. Сам объект располагается в Таганроге на пересечении переулка Глушко, 13 и улице Фрунзе, 41. 

Застройщиком выступит сам историко-архитектурный музей заповедник, а исполнителем ООО «Жилстройпроект». 

Дворец Алфераки
Фото: donland.ru
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Срок работ и детали будущего ремонта не освещаются, однако только в июле в Таганроге закончили реконструкцию дворца Алфераки, которая длилась два года и обошлась в 185 миллионов рублей. Вместе с этим весной в Таганроге искали подрядчика для подготовки проекта 3D-моделей музея и размещения его экспозиций, так что, наиболее вероятно, заключение касается именно проекта переоборудования музея Таганрога под современное использование.

Материал будет дополнен после уточнения информации о реальном объекте закупки. 

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#Общество#Ростовская область#Таганрог#Культура#Строительство#Капремонт#Надежда Пустяк
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