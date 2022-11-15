Валерий Лимаренко: Материально-техническая база медучреждений заметно обновилась

В Южно-Сахалинске автопарк станции скорой помощи пополнили новым реанимобилем. Он оборудован всем необходимым, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь, проводить реанимационные действия, не дожидаясь, пока пациента доставят в стационар.
Необходимость в такой технике давно назрела: из примерно 300 вызовов в сутки 10-15 связаны с вызовом реанимобиля, когда требуется немедленная помощь человеку, например, пострадавшему в ДТП, в результате падения с высоты, а также с острыми сердечнососудистыми состояниями. Во всех этих случаях приступать к спасению жизни человека необходимо немедленно.
Часть оборудования, которая есть в новом реанимобиле, эксклюзивная, например дефибриллятор с функцией мониторинга состояния пациента. Или аппарат ИВЛ, который можно использовать и стационарно, и при переноске пациента на носилках.
До конца 2022 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Сахалинскую область ожидается поставка 12 автомобилей. А в 2023 году планируют на средства областного бюджета приобрести ещё 17. Машины уйдут в Углегорский, Корсаковский, Долинский и другие районы.
Портал Sakh.online напоминает, что по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко был запущен процесс переоснащения и модернизации регионального здравоохранения. Всё для того, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь, даже в удалённой местности. Так, в 2021 году на территорию региона началась поставка новых современных автомобилей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. За два года в область поступила 151 машина. Новый автотранспорт занят на доставке пациентов, медработников, лекарственных препаратов.