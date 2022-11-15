Валерий Лимаренко: Обеспечение мобилизованных островитян — на особом контроле

Портал Sakh.online ранее сообщал, что губернатор Валерий Лимаренко несколько раз приезжал в воинские части и на полигоны Сахалинской области с целью узнать, как налажен быт мобилизованных граждан, и есть ли в чём нужда. По поручению губернатора к обустройству мест временного размещения мобилизованных сахалинцев были привлечены строительные компании. По указанию главы региона семьям частично мобилизованных сахалинцев и курильчан выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей. Дома родных и близких воинов обходят волонтёры, чтобы собрать просьбы, которые решаются в индивидуальном порядке.