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Власти объявили о завершении строительства Ледового дворца в Таганроге

Сегодня, 16:16
Фото: donland.ru
В Таганроге закончили строительство Ледового дворца с искусственным льдом, об этом сообщили на портале правительства Ростовской области.

В Таганроге закончили строительство Ледового дворца с искусственным льдом, об этом сообщили на портале правительства Ростовской области. 

В пресс-службе донского правительства рассказали, что губернатор Василий Голубев побывал на открытии трехэтажного крытого катка, в котором создали все условия для тренировок спортсменов. 

Так на территории спорткластера оборудовали ледового поле по канадскому формату площадью 1,8 тысячи квадратных метров, четыре зала для спортивных занятий, один из которых оборудован для спортсменов из маломобильных групп населения. Также в Ледовом дворце есть помещения для врачей и тренерского состава и трибуны, способные вместить двухсот до тысячи зрителей.  

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«Сейчас завершаются организационные мероприятия, связанные с оформлением лицензии», — сказано в сообщении пресс-службы. Объект приступит к работе в начале следующего году, в нем собираются проводить занятия по 19 видам зимнего спорта, включая керлинг и хоккей. Кроме того каток будут использовать как площадку для массовых катаний. 

Ранее стало известно, что в Таганроге снова собираются ремонтировать дворец Алфераки. 

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