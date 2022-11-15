Так на территории спорткластера оборудовали ледового поле по канадскому формату площадью 1,8 тысячи квадратных метров, четыре зала для спортивных занятий, один из которых оборудован для спортсменов из маломобильных групп населения. Также в Ледовом дворце есть помещения для врачей и тренерского состава и трибуны, способные вместить двухсот до тысячи зрителей.