Напомним, 15 ноября стало известно, что управление наружной рекламой Ростова ищет подрядчика для установки новогодних декораций на улицах города. Исполнителю необходимо установить более 20 различных объектов на улицах города, эти работы оценили в более чем восемь миллионов рублей.