Напомним, 15 ноября стало известно, что управление наружной рекламой Ростова ищет подрядчика для установки новогодних декораций на улицах города. Исполнителю необходимо установить более 20 различных объектов на улицах города, эти работы оценили в более чем восемь миллионов рублей.
Позднее в Управлении наружной рекламой Ростова-на-Дону объяснили, что вся эта сумма будет потрачена на восстановление работоспособности уже купленных декораций, их монтаж, обслуживание и ремонт с оплатой электроэнергии и ежедневной проверкой объектов подрядчиков.
При этом все украшения адаптированы под многоразовое использование. Например, для инсталляций со стилизованной надписью «2022» проведут восстановительные работы.
«Цифру „3“ покупать не будут, а переделают из „2“ в рамках восстановительных работ. Обслуживание уже существующих световых конструкций включает в себя: подключение к электросетям, оплата электроэнергии, ежедневный мониторинг, замена поврежденных элементов», — пояснили изданию в управлении наружной рекламой.