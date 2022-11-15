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Власти Ростова рассказали, как экономят на новогодних украшениях города в 2022 году

Сегодня, 15:57
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова рассказали, как собираются использовать прошлогодние украшения на Новый год, и на чем удалось сэкономить в 2022 году, комментарий предоставили порталу RostovGazeta в администрации города.

Напомним, 15 ноября стало известно, что управление наружной рекламой Ростова ищет подрядчика для установки новогодних декораций на улицах города. Исполнителю необходимо установить более 20 различных объектов на улицах города, эти работы оценили в более чем восемь миллионов рублей. 

Позднее в Управлении наружной рекламой Ростова-на-Дону объяснили, что вся эта сумма будет потрачена на восстановление работоспособности уже купленных декораций, их монтаж, обслуживание и ремонт с оплатой электроэнергии и ежедневной проверкой объектов подрядчиков. 

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При этом все украшения адаптированы под многоразовое использование. Например, для инсталляций со стилизованной надписью «2022» проведут восстановительные работы.

«Цифру „3“ покупать не будут, а переделают из „2“ в рамках восстановительных работ. Обслуживание уже существующих световых конструкций включает в себя: подключение к электросетям, оплата электроэнергии, ежедневный мониторинг, замена поврежденных элементов», — пояснили изданию в управлении наружной рекламой. 

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