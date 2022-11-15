Юрий Власов. Макеевский богатырь, писатель и политик

«Спорт дарит ощущение молодости», – одна из ставших крылатой фраз Юрия Власова.
Воспитанник суворовского училища
Жизненный путь этого уникального человека начался в рабочей Макеевке тогда еще Сталинской области 5 декабря 1935 года. Семья была отнюдь не пролетарско-крестьянской. Мать Мария Даниловна происходит из старинного рода кубанских казаков, заведовала библиотекой (отсюда и любовь к литературе), а отец Петр Парфенович – выпускник института востоковедения, был разведчиком, полковником ГРУ, дипломатом и журналистом (дома он появлялся крайне редко). Одним словом, интеллигенты, и тогда в это слово не вкладывали негативного смысла.
В годы Второй мировой войны Власов-старший был представителем Коммунистического Интернационала при ЦК Компартии Китая, осуществлял связь Москвы с Мао Цзэдуном. Спорт в жизни Власова-младшего, который мечтал пойти по стопам отца, появился уже после Победы.
С 1946-го по 1953 год будущий великий тяжелоатлет учился в Саратовском суворовском военном училище и закончил его с отличием, затем с 1953-го по 1959 год – в Военно-воздушной инженерной академии имени Николая Жуковского в Москве на радиотехническом факультете. Получил специальность инженер по авиационной радиосвязи и звание старший лейтенант. Недолгое время служил по специальности в войсках противовоздушной обороны. С 1960-го по 1968 год был инспектором по спорту и инструктором высшей квалификации ЦСКА, а затем подал рапорт и уволился в запас в звании капитана.
Юрий Гагарин – также «академик»
Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия имени профессора Николая Жуковского – это крупнейшая и старейшая в мире научная школа в области воздухоплавания. В списке знаменитых выпускников помимо тяжелоатлета Юрия Власова числятся сотни выдающихся людей, в том числе и первый космонавт на планете Юрий Гагарин. Кстати, тезки были знакомы. В конце 1961 года они встретился в Кремле на новогоднем приеме, который устроил Никита Хрущев.
Золотое десятилетие
В состав сборной Советского Союза по тяжелой атлетике Юрий Власов попал в 1957 году, и началась самая настоящая золотая эра уроженца Макеевки. За десять лет, а из профессионального спорта богатырь ушел в 1967 году, он выиграл четыре чемпионата мира (1959, 1961, 1962 и 1963), шесть чемпионатов Европы (1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964), пять чемпионатов Советского Союза. Кстати, в 1958 году союзный чемпионат проходил в городе Сталино, и на родной земля Юрий Власов занял третье место. За это время «Самый сильный человек мира» (это звание еще нужно было завоевать) установил 28 (по другим данным 31) мировой и 41 национальный рекорд.
Выступление Юрия Власова на помосте олимпийских Рима-1960 и Токио-1964 стоит особняком. Во-первых, в обоих случаях штангист был знаменосцем советской команды на торжественной церемонии открытия Игр, а это в те времена (да и в нынешние) было наивысшим признанием. Во-вторых, выступление Юрия Власова в итальянской и японской столицах запомнилось очевидцам на долгие десятилетия и обросло всевозможными мифами.
Мы были на молоке и мясе
«Мы выступали, чтобы задавить американцев обязательно. Это было огромной радостью, когда мы побеждали. Американцы приезжали румяные, загорелые, они в обилии фруктов «купались». А мы были на молоке и мясе, – вспоминал Юрий Власов. – Бутерброд, два яйца, зеленый лук, стакан молока – оказывается, чтобы стать богатырем, вовсе не надо съедать по 10 отбивных».
На Римской Олимпиаде главным конкурентом советского фаворита был американец Джеймс Брэдфорд (кстати, по окончании спортивной карьеры великан по прозвищу «Джим» работал библиотекарем Конгресса США). Юрий Власов выжал 180 кг, вырвал 155 кг и толкнул 202,5 кг (тогда было троеборье), то есть установил невероятный на тот момент мировой рекорд 537,5 кг, отобрав титул «Самый сильный человек мира» у другого американского тяжелоатлета Пола Андерсена по прозвищу «Подъемный кран». Местные болельщики стащили триумфатора с помоста и стали передавать из рук в руки. За эту победу Власов был награжден орденом Ленина.
Реющий советский стяг
Всему миру запомнился монументальный проход Юрия Власова во главе олимпийской сборной СССР на Играх в Токио 1964 года. По рукоплещущему стадиону он почти полчаса уверенно на одной вытянутой руке гордо нес реющий советский стяг. Повторить номер с тех пор пытались многие, без дополнительных приспособлений не вышло до сих пор ни у кого.
На Токийских Играх нашего сегодняшнего героя, которого называли интеллектуалом с античной фигурой, и его многочисленных поклонников ждало горькое разочарование – только серебряная награда. Главным соперником Юрия Власова был товарищ по команде Леонид Жаботинский, имевший куда больший собственный вес, а это поражение при равном спортивном результате. Тактическая дуэль двух советских спортсменов на японском помосте стала событием №1 на Олимпиаде и считается одной из лучших за всю историю мировой штанги.
Леонид переиграл Юрия
Итак, вернемся в октябрь 1964 года, в Токио, в зал «Сибуйя» …
Жим выиграл Власов с мировым рекордом 197,5 кг – Жаботинский отстал сразу на 10 кг (позже утверждал, что намеренно). В рывке Власов взял вес 162,5 кг только с третьей попытки – Жаботинский уменьшил суммарный разрыв до 5 кг. Юрий взял и пошел на четвертый подход (в зачет троеборья он не идет) и установил мировой рекорд 172,5 кг. В третьей попытке толчка Власову покорился вес 210 кг – Жаботинский все это время всем своим видом демонстрировал, что от борьбы за титул отказывается, но заказал 217,5 кг (это выше тогдашнего мирового рекорда), и его третий подход стал триумфальным. Итог: 570 килограмм против 572,5 килограмма!
«Это поражение нанесло мне сильный удар. Я очень серьезно готовился к этому поединку. Мне хотелось уйти из спорта непобежденным», – признавался позже Юрий Власов. Из-за мозгового спазма он даже не попал на самолет Хабаровск – Москва, день просто пролежал на скамейке в парке. Деньги на билет на поезд занял в окружном Доме офицеров под расписку, по дороге в полупустом вагоне спазм не отступал трое суток, и только в Иркутске пересел на самолет.
Хрущев и Власов пали почти в один день
Интересно, что олимпийские соревнования штангистов в тяжелом весе состоялись 18 октября 1964 года – спустя всего 4 дня, как на Пленуме ЦК КПСС было принято решение о смещении Никиты Хрущева со всех партийных и государственных постов. Одна из японских газет так и написала: «Два сильнейших человека России – Никита Хрущев и Юрий Власов – пали почти в один день».
Сразу же после Олимпиады в Токио морально надломленный Юрия Власов отказался от активных тренировок. Это безвременье продолжалось до осени 1966 года, когда серьезные финансовые проблемы не вернули титулованного штангиста в спортивный зал. Напоследок 15 апреля 1967 года на чемпионате Москвы он установил свой последний мировой рекорд, за который получил 850 рублей. В 1968 году появились сильные головные боли, одышка, аритмия, и наш герой официально простился с большим спортом. Десять лет его преследовали серьезные проблемы со здоровьем.
Литература – вторая страсть
Говорят, перед каждой попыткой покорить вес спортсмен в очках с роговой оправой читал про себя стихи, и рекордные толчки, рывки и жимы лучше всего удавались под строки Бориса Пастернака.
Литературой Юрий Власов начал заниматься с 1959 года, не лишней стала помощь давнего друга, писателя Льва Кассиля. Спортивные очерки, статьи, репортажи, а чуть позже и рассказы стали печатать на страницах «Известий», «Огонька», «Юности» и других периодических изданиях. В 1964 вышла в свет первая книга Юрия Власов – сборник рассказов «Себя преодолеть». Как отмечают специалисты, своеобразие жизненного пути определило и содержательную направленность его творчества. В целом в его прозе можно выделить две доминанты – спорт (в основном исследование психофизических возможностей человека) и историко-политическая тематика.
На протяжении многих лет Юрий Власов писал книгу «Особый район Китая», после опубликования которой в 1973 году сам Леонид Брежнев предложил автору работать в Международном отделе ЦК личным референтом генерального секретаря, но тяжелоатлет отказался.
Центральным и наиболее монументальным в опубликованном творчестве Юрия Власова следует признать трехтомное сочинение «Огненный Крест», основанное на историософском и нравственно-этическом осмыслении катастрофических событий, постигших Россию в XX веке. Этого труда, жанр которого определен автором как «историческая исповедь», в законченном виде могло и не быть, ведь в 1983 году бывший спортсмен мирового уровня находился на грани смерти после сложнейшей операции на позвоночнике. Финальная версия «Огненного Креста» была опубликована только в 1993 году.
Депутат и кандидат в президенты
Осознание того, что идущую к большой катастрофе страну нужно спасать, пришло к олимпийскому чемпиону в середине 1980-х, и Юрий Власов стал общественным деятелем и политиком. Да, с 1960-го по 1964 год он был депутатом Моссовета, но тогда это была скорее общественная нагрузка. Теперь это был осознанный выбор. «Вы знаете, в политику не «уходят». Если человек всей жизнью заслужил уважение и очень популярен, это уже политика», – как-то сказал четырехкратный чемпион мира.
В самые сложные 1989-1991 годы Юрий Власов был народным депутатом Верховного Совета СССР и руководителем Фонда социальной защиты москвичей. В августе 1991-го во время попытки государственного переворота ГКЧП принял участие в защите Белого дома, но позже стал противником курса Бориса Ельцина. В декабре 1993 года становится депутатом Государственной Думы. Работал в Комитете по безопасности, в феврале 1994 года баллотировался на пост председателя Госдумы.
Народный патриотизм
«Мы должны быть хозяевами в своем доме. Есть лишь одна единственная сила, которая способна соединить едва ли не всех и при этом стать идеологической основой Российского государства – народный патриотизм. Энергия народного патриотизма направлена на сохранение жизненного ядра нации и укрепление государства», – вот так начинается предвыборная программа кандидата на пост президента России Юрия Власова.
В 1996 в качестве независимого лица баллотировался на пост президента Российской Федерации. Однако основатель Народно-патриотической партии России, набрав менее одного процента голосов, выбыл из списка кандидатов в первом же туре. Это было предательство. Бывшие соратники вдруг опубликовали его некролог (о технологии «черного пиара» тогда мало кто знал), тем самым поставив крест на его политической карьере. Вскоре Юрий Власов, ему не только угрожали, но и несколько раз покушались, отошел от активной политической деятельности. Наступило время затворничества.
Приложил руку к судьбе «Терминатора» и губернатора Калифорнии
На венском чемпионате мира 1961 года к сосредоточенному на соревнованиях Юрию Власову подвели жилистого, но неуклюжего австрийского подростка. Уже заслуженный мастер спорта СССР (звание он получил в 1959 году) посоветовал пареньку не бросать спорт и заняться атлетической гимнастикой. Это встреча во многом предопределили судьбу и будущее великого культуриста, актера и губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.
В феврале 1988 года американец приезжал в Москву на съемки кинофильма «Красная жара», и одной из целей его поездки была новая встреча со своим кумиром, которая таки произошла в спортивном клубе «Атлетика» Дома пионеров Калининского района.
«Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» – это всего лишь слово. Он был первым человеком на планете, поднявшим 200 кило, и он вдохновил меня развивать свое тело. Именно такие легендарный люди помогают нам строить себя», – написал Арнольд Шварценеггер в социальной сети после смерти кумира.
Юрий Петрович Власов скоропостижно скончался 13 февраля 2021 года в Москве. Несмотря на почтенный возраст, до последнего был энергичен, строил планы… Умер утром во время завтрака. Его дочь Ирина рассказала, что он был веселым и бодрым, а за столом поник. По всей видимости, тромб, ведь годом ранее он перенес операцию на сердце… Кремирован, а урна с прахом была захоронена с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище рядом с могилами родителей.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, прошедший в Белокаменной в апреле 2021 года, был посвящен памяти этого человека.