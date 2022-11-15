Напомним, в конце октября стало известно, что Минобороны Российской Федерации направило в суд иск к ТАНТК имени Бериева. Таганрогский авиазавод стал ответчиком в деле о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса в размере 533,3 миллиона рублей.