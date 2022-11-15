Напомним, в конце октября стало известно, что Минобороны Российской Федерации направило в суд иск к ТАНТК имени Бериева. Таганрогский авиазавод стал ответчиком в деле о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса в размере 533,3 миллиона рублей.
Суд принял исковое заявление в производство 9 ноября, теперь предварительное судебное заседание назначено на 22 декабря. Обе стороны конфликта должны встретиться в Арбитражном суде Москвы, где им предстоит представить документы относительно претензии и отзыв на иск.
Ранее военные ЮВО постарались оспорить взыскание в суде.