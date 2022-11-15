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Заседание по иску Минобороны против авиазавода ТАНТК в Таганроге пройдет 22 декабря

Сегодня, 17:27
Фото: structure.mil.ru
В Москве первое заседание по иску МО РФ к авиазаводу ТАНТК имени Бериева состоится 22 декабря, данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в конце октября стало известно, что Минобороны Российской Федерации направило в суд иск к ТАНТК имени Бериева. Таганрогский авиазавод стал ответчиком в деле о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса в размере 533,3 миллиона рублей.

Минобороны хочет взыскать с ТАНТК имени Бериева более полумиллиарда рублей
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Суд принял исковое заявление в производство 9 ноября, теперь предварительное судебное заседание назначено на 22 декабря. Обе стороны конфликта должны встретиться в Арбитражном суде Москвы, где им предстоит представить документы относительно претензии и отзыв на иск. 

Ранее военные ЮВО постарались оспорить взыскание в суде. 

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