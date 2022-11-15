Эту информацию опубликовало РИА «Рейтинг». Оказалось, что средний срок ипотечного кредита в Ростовской области составляет 278 месяцев — это 23 года.
Средний размер ипотеки в регионе достигает 3,3 миллиона рублей.
Хуже всего ситуация обстоит в Карачаево-Черкесии, где местные жители отдают более 94% своего заработка на погашение займа. Срок кредитования превышает 23 года.
На первом месте оказался Чукотский АО, жители которого отдают 26,8% зарплаты на ипотеку.
Напомним, что жители Ростовской области набрали кредитов на 608 млрд рублей.