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Жители в Ростовской области тратят в среднем на погашение ипотеки две трети зарплаты

Сегодня, 07:06
Фото: FunNavigator/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
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Жителям Ростовской области приходится в среднем отдавать 64% от своей зарплаты на платежи по ипотеке.

Эту информацию опубликовало РИА «Рейтинг». Оказалось, что средний срок ипотечного кредита в Ростовской области составляет 278 месяцев — это 23 года.

Средний размер ипотеки в регионе достигает 3,3 миллиона рублей.

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Хуже всего ситуация обстоит в Карачаево-Черкесии, где местные жители отдают более 94% своего заработка на погашение займа. Срок кредитования превышает 23 года.

На первом месте оказался Чукотский АО, жители которого отдают 26,8% зарплаты на ипотеку.

Напомним, что жители Ростовской области набрали кредитов на 608 млрд рублей. 

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