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Posted 15 ноября 2022, 12:45

Published 15 ноября 2022, 12:45

Modified 15 ноября 2022, 12:47

Updated 15 ноября 2022, 12:47

«Значит где-то стало больше»: ростовчане усомнились в сокращении числа наркоманов

15 ноября 2022, 12:45
Власти Ростовской области отчитались о сокращении на 3% числа граждан, находящихся на наркологическом учете, новость об этом бурно обсуждают ростовчане.

Власти Ростовской области заявили, что в регионе на 3% сократилось число наркозависимых граждан. Несмотря на это ситуация остается непростой и требующей постоянного внимания. Чиновники утверждают, что острее всего проблема наркотиков стоит в Ростове, Батайске, Азове и Новошахтинске.

В социальных сетях ростовчане поставили под сомнение снижение числа наркоманов. «Значит где-то стало больше», — иронизируют некоторые. «Что-то вы считать разучились, наверное», «Да ну, периодически на районе вижу, как парни высматривают в траве, камнях „что-то“, даже под ливнем один шастал и рылся в земле», — поделились наблюдениями комментаторы.

Также многие предположили, что наркозависимые просто реже стали становиться на учет и обращаться за помощью: «Просто в клиники стали обращаться меньше», «У людей денег нет на лечение. А бесплатным центрам многие не доверяют».

Чиновники хотят заставить наркоманов учиться и работать в Ростовской области
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Ростовчане считают, что для борьбы с наркоманией в регионе нужно улучшить агитацию за здоровый образ жизни без наркотиков. «Я вам скажу, в чем причина роста количества наркозависимых детей и подростков. Недостаточно сказать ребенку: „Это плохо!“. Всегда найдется тот, кто говорит: „Ай, да от одного-двух раз ничего не будет!“. Покажите на примерах, к каким последствиям приводит регулярное употребление наркотиков. Покажите последствия от каждого вида наркотиков, начиная с клея и заканчивая героином. Устройте ребенку беседу с бывшим наркоманом, который не понаслышке знает, что это такое», — заключили в соцсетях.

Ранее Ростовская область заняла четвертое место в РФ по числу пойманных наркоторговцев.

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