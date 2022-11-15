Ростовчане считают, что для борьбы с наркоманией в регионе нужно улучшить агитацию за здоровый образ жизни без наркотиков. «Я вам скажу, в чем причина роста количества наркозависимых детей и подростков. Недостаточно сказать ребенку: „Это плохо!“. Всегда найдется тот, кто говорит: „Ай, да от одного-двух раз ничего не будет!“. Покажите на примерах, к каким последствиям приводит регулярное употребление наркотиков. Покажите последствия от каждого вида наркотиков, начиная с клея и заканчивая героином. Устройте ребенку беседу с бывшим наркоманом, который не понаслышке знает, что это такое», — заключили в соцсетях.