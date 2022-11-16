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Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ

Сегодня, 15:21
Фото: Банк ЗЕНИТ
Независимое агентство «Эксперт РА» составило рейтинг кредитоспособности банков, в котором отражена их способность в полном объеме и своевременно исполнять финансовые обязательства.

В списке оказались только те организации, которые получили от Банка России лицензию на осуществление банковских операций. Оценка велась по нескольким показателям. 
В рейтинг включили сразу несколько компаний, а как их оценивали, можно рассмотреть на одном из участников. Так, рейтинг кредитоспособности подтвердили Банку ЗЕНИТ на уровне ruА-. Причин для этого оказалось несколько — укрепление рыночных позиций финансовой компании, сохранение качества активов, сильная ликвидная позиция и уровень корпоративного управления.

Кроме того, эксперты положительно оценили завершение топ-менеджментом этапа работы с непрофильными активами и формирование обновленного кредитного портфеля банка. Агентство заострило внимание на высоком запасе балансовой ликвидности из-за притока средств клиентов. Согласно статистике, за год банк стал привлекать больше средств физлиц и компаний.

Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко прокомментировал, что в условиях турбулентности подтверждение рейтинга говорит об устойчивости и надежности финансовой организации.

«Несмотря на сложившуюся на рынке ситуацию, банк не останавливает работы по повышению качества обслуживания клиентов. Вместе с этим расширяется продуктовая линейка», — уточнил Александр Тищенко.

#Анна Петрова
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