Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ

В списке оказались только те организации, которые получили от Банка России лицензию на осуществление банковских операций. Оценка велась по нескольким показателям.

В рейтинг включили сразу несколько компаний, а как их оценивали, можно рассмотреть на одном из участников. Так, рейтинг кредитоспособности подтвердили Банку ЗЕНИТ на уровне ruА-. Причин для этого оказалось несколько — укрепление рыночных позиций финансовой компании, сохранение качества активов, сильная ликвидная позиция и уровень корпоративного управления.