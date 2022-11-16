Резонансное видео с зажигательными танцами появилось в соцсетях. На него сразу обратили внимание пользователи и оно стало вирусным.
Девушка рассказывала корреспонденту RostovGazeta, что пляски под песню Верки Сердючки никак не связаны со спецоперацией. По ее словам, она просто отдыхала в заведении, но теперь столкнулась с критикой.
После этого «Царьград» написал, что девушка боится выходить из дома из-за случившегося. Также пропала ее страница в соцсетях, на которой она публиковала ролик.
Подробный материал об этой ситуации читайте по ссылке.