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Автор видео о танцах в Ростове под «Ще вмерла Украина» боится выходить на улицу

Сегодня, 06:41
Фото: unsplash.com
Девушка прячется
Уроженка Донецка, которая опубликовала видео с танцами в Ростове-на-Дону под песню «Ще не в мерла Украина», теперь, по данным СМИ, боится выходить из дома.


Резонансное видео с зажигательными танцами появилось в соцсетях. На него сразу обратили внимание пользователи и оно стало вирусным.

Девушка рассказывала корреспонденту RostovGazeta, что пляски под песню Верки Сердючки никак не связаны со спецоперацией. По ее словам, она просто отдыхала в заведении, но теперь столкнулась с критикой.

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После этого «Царьград» написал, что девушка боится выходить из дома из-за случившегося. Также пропала ее страница в соцсетях, на которой она публиковала ролик.

Подробный материал об этой ситуации читайте по ссылке.

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