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Банк ЗЕНИТ организует выпуск биржевых облигаций номиналом до 100 млрд ГК «Автодор»

Сегодня, 11:42
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ по результатам проведенного конкурса станет организатором выпусков биржевых облигаций госкомпании «Автодор», сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Конкурс состоялся на электронной площадке компании «Российские автомобильные дороги». Банк ЗЕНИТ будет одним из организаторов выпуска ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций серии 005-P.

Номинальная стоимость всех выпусков облигаций достигает 100 миллиардов рублей. А срок погашения - не позднее 3640-го дня с даты начала размещения, регистрационный номер — 4-00011-T-005P-02E от 08.08.2022.

В рамках проводимой работы банк привлечет широкий круг институциональных и частных инвесторов. Вместе с этим планируется провести встречи с потенциальными партнерами.

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Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Виталий Киселев рассказал о важнейшей роли транспортной системы в развитии экономики и социальной жизни страны.

«Биржевые облигации помогут компании „Автодор“ привлечь внебюджетные инвестиции на реализацию инфраструктурных проектов», — уточнил Виталий Киселев.

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#Анна Петрова#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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