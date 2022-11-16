Банк ЗЕНИТ организует выпуск биржевых облигаций номиналом до 100 млрд ГК «Автодор»

Конкурс состоялся на электронной площадке компании «Российские автомобильные дороги». Банк ЗЕНИТ будет одним из организаторов выпуска ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций серии 005-P.
Номинальная стоимость всех выпусков облигаций достигает 100 миллиардов рублей. А срок погашения - не позднее 3640-го дня с даты начала размещения, регистрационный номер — 4-00011-T-005P-02E от 08.08.2022.
В рамках проводимой работы банк привлечет широкий круг институциональных и частных инвесторов. Вместе с этим планируется провести встречи с потенциальными партнерами.
Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Виталий Киселев рассказал о важнейшей роли транспортной системы в развитии экономики и социальной жизни страны.
«Биржевые облигации помогут компании „Автодор“ привлечь внебюджетные инвестиции на реализацию инфраструктурных проектов», — уточнил Виталий Киселев.
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