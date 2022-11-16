Она началась 21 сентября 2022 года по указу президента Владимира Путина. Страна нуждалась в 300 тысячах бойцах для спецоперации.
В первую очередь набирали людей, которые уже служили или у которых есть боевой опыт. Важны также были военно-учетные специальности.
Каждому региону раздали свое мобилизационное задание, которые держатся в секрете. Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил президенту, что по всей стране завершились мероприятия в рамках частичной мобилизации.
С этого момента прекратилось оповещение тех, кто мог бы стать участником. Мобилизованные отправились на обучение, после которого смогут присоединиться к СВО.
Издание «Говорит Москва» писало о депутате Госдумы Ярославе Нилове, который предложил ввести трудовую мобилизацию для студентов по всей стране. Он считает, что это позволит закрыть вопрос с дефицитом кадров, а у учащихся будет хороший опыт на будущее.
«Нужно и без частичной мобилизации всегда студентов и средних специальных учебных заведений, и высших учебных заведений приглашать на производственную практику. Выращивать специалистов-практиков на стадии обучения. Это будет хорошим подспорьем для дальнейшего трудоустройства», — заявлял парламентарий.
В Ростовской области эту инициативу никак не комментировали. Пока не появлялось новостей о намерении ввести трудовую мобилизацию.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказывал, что в регионе привлекли студентов для помощи мобилизованным. В частности, учащиеся из Шахт занимаются пошивом балаклав для военнослужащих.
Работы проводится ежедневно, в смене находятся 10 активистов. Их опыт роли не играет для трудоустройства.
К этой деятельности привлечены студенты второго и третьего курсов. Помогают и первокурсники, они собирают, складывают изделия и подрезают нитки.
На данный момент бойцы получили несколько сотен изделий. Эту акцию хотят сделать постоянной.
В редакции RostovGazeta появилось распоряжение мэрии Новочеркасска, в котором говорится о задействовании студентов для патрулирования улиц.
Необходимость в дополнительных патрульных нарядах появилась после введения в регионе среднего уровня реагирования. Из документа следует, что руководителей средних профессиональных и высших учебных заведений в Новочеркасске якобы попросили помощи в этом вопросе.
Но речь идет только о совершеннолетних студентах, которые будут ходить вместе с полицейскими. Что касается количества, то просят максимально возможное.
Одна смена длится с 16 до 22 часов, об оплате информации не появлялось. Всего обращения поступили в шесть вузов, где созданы студенческие дружины. Откликнулась половина из них, а учащиеся двух учреждений уже присоединились к патрулированию.
Позже в администрации объяснили, что патрули ходят по центральным улицам города, а их состав сформирован из двух сотрудников полиции, двух казаков и двух дружинников, которые присоединяются к участию в патрулях исключительно добровольно.
В Минобороны РФ рассказали о юнармейцах Ростовской области, которые занимаются сбором тактических носилок. Юные активисты присоединились к волонтерам и теперь готовят изделия для военнослужащих.
Каждая конструкция весит 200 граммов, но может выдержать до 300 килограммов. Их применяют для переноски раненых или грузов
Носилки удобны тем, что занимают мало места и их можно сложить в рюкзак.
Каждый мобилизованный получает сразу несколько выплат, в том числе единовременную в размере 195 тысяч рублей. Это федеральные деньги, но есть и региональная помощь.
Бойцам также разово перечисляют по 150 тысяч рублей. Плюс у них есть зарплата, с которой они могут помогать семьям и закрывать кредиты или ипотеку.
Кроме того, предусмотрели ряд льгот и других видов помощи военнослужащим и их семьям. Так, их освободили от уплаты транспортного налога.
Воспользоваться этим можно в этом году, так как льгота касается налоговых периодов 2021 и 2022 годов. Получается, что мобилизованным гражданам и членам их семей не придется до 1 декабря 2022 года платить транспортный налог за прошлый год.
Кроме того, оказывается консультационная и социально-бытовая поддержка донским семьям мобилизованных.
В этой работе задействовали волонтеров, которые есть во всех районах и городах. Активисты навещают семьи и проводят опросы среди мобилизованных.
Всего нуждающиеся оставили около двух тысяч заявок, из которых обработаны и успешно решены 95%. Очень часто нужна бытовая помощь, в том числе уборка мусора или покос травы. Подобных заявок оказалось 40% от общего объема.
Еще 27% обращений были связаны с юридической помощью, некоторых интересовали кредитные каникулы. Люди спрашивают и про устройство детей в детсады и наличие работы.
Мобилизованные после возвращения домой смогут продолжить свою трудовую деятельность на прежнем месте. Трудовые контракты с ними расторгать не стали, а приостановили их. Поэтому за бойцами сохранили рабочие места.