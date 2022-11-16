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«Будет продолжаться бесконечно»: ростовчане шокированы ДТП с автобусом возле РИИЖТа

Сегодня, 18:36
Фото: Социальные сети
Вечером 16 ноября на Шеболдаева в Ростове автобус врезался в бетонные конструкции, в результате ДТП шесть человек госпитализированы, новость об этом бурно обсуждается в соцсетях ростовчанами.

Вечером 16 ноября в Ростове на Шеболдаева произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус № 47 снес бетонные ограждения и врезался в подземный переход. Травмы получили шесть человек, среди них двое подростков, все они госпитализированы.

Новость об этом бурно обсуждается в социальных сетях. Ростовчане предположили, что причиной аварии могло стать превышение скорости водителем. Они отмечают, что это частое явление среди городских водителей автобусов: «Летают водители автобусов, как в последний раз, вот и результат…», «Вообще не удивлен», «Это всё погоня за пассажирами! Пока в Ростове кондукторов не посадят в автобусе, и водителя на стабильный оклад, это будет продолжаться бесконечно!».

Однако многие предположили, что водителю могло стать плохо за рулем, или же сам автобус оказался неисправен: «Бедняга! Тормоза не сработали?», «Может, плохо стало».

Также ростовчане посочувствовали пассажирам, получившим травмы в результате ДТП: «Бедные люди», «Господи, надеюсь, просто синяки у людей, и никто не станет инвалидом», «Какой ужас, там еще и подростки!».

Стало известно, куда госпитализировали пострадавших в ДТП с автобусом в Ростове
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Ранее очевидцы происшествия сообщали, что у водителя автобуса были окровавлены руки, а у нескольких пассажирок серьезно поцарапано лицо.

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