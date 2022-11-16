Вечером 16 ноября в Ростове на Шеболдаева произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус № 47 снес бетонные ограждения и врезался в подземный переход. Травмы получили шесть человек, среди них двое подростков, все они госпитализированы.
Новость об этом бурно обсуждается в социальных сетях. Ростовчане предположили, что причиной аварии могло стать превышение скорости водителем. Они отмечают, что это частое явление среди городских водителей автобусов: «Летают водители автобусов, как в последний раз, вот и результат…», «Вообще не удивлен», «Это всё погоня за пассажирами! Пока в Ростове кондукторов не посадят в автобусе, и водителя на стабильный оклад, это будет продолжаться бесконечно!».
Однако многие предположили, что водителю могло стать плохо за рулем, или же сам автобус оказался неисправен: «Бедняга! Тормоза не сработали?», «Может, плохо стало».
Также ростовчане посочувствовали пассажирам, получившим травмы в результате ДТП: «Бедные люди», «Господи, надеюсь, просто синяки у людей, и никто не станет инвалидом», «Какой ужас, там еще и подростки!».
Ранее очевидцы происшествия сообщали, что у водителя автобуса были окровавлены руки, а у нескольких пассажирок серьезно поцарапано лицо.