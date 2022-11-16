Новость об этом бурно обсуждается в социальных сетях. Ростовчане предположили, что причиной аварии могло стать превышение скорости водителем. Они отмечают, что это частое явление среди городских водителей автобусов: «Летают водители автобусов, как в последний раз, вот и результат…», «Вообще не удивлен», «Это всё погоня за пассажирами! Пока в Ростове кондукторов не посадят в автобусе, и водителя на стабильный оклад, это будет продолжаться бесконечно!».