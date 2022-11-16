Ведомство она возглавила со вторника, 15 ноября. Водолазкина является уроженкой Пятигорска, она появилась на свет 25 декабря.
Известно, что она отучилась в вузе по специальности «Антикризисное управление», ей присвоили квалификацию «экономист-менеджер». Стаж работы начался семь лет назад.
Водолазкина успела побывать на руководящих постах в различных организациях.
Ранее главой администрации Милютинского района стал Владимир Ковалев с 24 октября. Это стало известно на заседании районного собрания депутатов.