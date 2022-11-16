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Что известно о новом директоре департамента экономики в Ростов-на-Дону Водолазкиной

Сегодня, 05:14
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону директором департамента экономики стала Екатерина Водолазкина, которой сейчас 28 лет, сообщили в мэрии.

Ведомство она возглавила со вторника, 15 ноября. Водолазкина является уроженкой Пятигорска, она появилась на свет 25 декабря. 

Известно, что она отучилась в вузе по специальности «Антикризисное управление», ей присвоили квалификацию «экономист-менеджер».  Стаж работы начался семь лет назад.

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Водолазкина успела побывать на руководящих постах в различных организациях.

Ранее главой администрации Милютинского района стал Владимир Ковалев с 24 октября. Это стало известно на заседании районного собрания депутатов.

 

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