Диетолог дал рекомендации, как отказаться от майонеза в Новый год

В беседе с News.ru доктор Михаил Гинзбург сказал, что лучшим способом сделать еду менее калорийной будет замена майонеза на сметану жирностью не выше 15%. Если же вам такой вариант не подходит, вместо майонеза на подсолнечном масле вы можете использовать этот же соус на оливковом масле. Однако он все равно останется калорийным и трудно усваиваемым продуктом.