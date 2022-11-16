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Диетолог дал рекомендации, как отказаться от майонеза в Новый год

Сегодня, 13:35
Фото: piqsels.com
Диетолог рассказал, как снизить калорийность традиционных российских блюд к новогоднему столу.

В беседе с News.ru доктор Михаил Гинзбург сказал, что лучшим способом сделать еду менее калорийной будет замена майонеза на сметану жирностью не выше 15%. Если же вам такой вариант не подходит, вместо майонеза на подсолнечном масле вы можете использовать этот же соус на оливковом масле. Однако он все равно останется калорийным и трудно усваиваемым продуктом.

Ранее диетологи посоветовали россиянам в Новый год не увлекаться холодцом. По мнению врачей, это жирное блюдо, которое можно есть в большом количестве только, если не планируете пробовать ничего другого. Но за новогодним столом такое невозможно.

#Ольга Земскова
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