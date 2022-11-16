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Дон оздоровился, а ростовчане простужаются и отказываются от новогодних корпоративов

Сегодня, 15:28
Фото: donland.ru
Новогодние мероприятия в Ростовской области
В Ростове компании отказываются от новогодних корпоративов, тем временем в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости ОРВИ, зато экологи заявляют об очищении реки Дон от нефтепродуктов.

Без корпоративов

Аналитики подсчитали, что каждая пятая ростовская компания отказалась в этом году от новогоднего корпоратива. Причина этого — экономические проблемы.

Также во многих компаниях отказ от новогодних мероприятий объяснили отсутствием обычая справлять праздники в коллективе. Однако чаще причиной воздержания от новогодних гуляний в офисе называются финансовые трудности.

Если говорить о компаниях, которые все-таки решились на корпоратив в честь Нового года, то большая часть из них (24%) устроит праздник у себя в офисе. Однако не меньше сотрудников (19%) проведут праздничный вечер с коллегами в ресторане.

Новогодние подарки
Фото: donland.ru

Треть сотрудников ростовских компаний заявили, что их руководители еще не определились с форматом проведения корпоратива, и с тем будет ли он вообще.

У нас так не принято: в Ростове 21% компаний отказались от новогодних корпоративов
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Вспышка ОРВИ

Региональный Роспотребнадзор доложил о вспышке гриппа Ростовской области в начале ноября. Количество заболевших уже достигло отметки в 16,3 тысячи человек. Это, примерно, 39 больных на 10 тысяч населения региона. Только в сравнении с предыдущей неделей ноября заболеваемость увеличилась на 8,9%.

Согласно лабораторным исследованиям, чаще всего жители Ростовской области заражаются РС-вирусом — 18 случаев из 54. На втором месте идут риновирусы — 15 случаев. Тройку лидеров замыкает метапревмомирус с восемью случаями заболеваемости, а также аденовирусы, бокавирусы, парагриппы и один случай коронавируса.

Прием пациентов
Фото: donland.ru
В Ростовской области ОРВИ заболели более 16,3 тысячи жителей
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Чистый Дон

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложила о результатах проверки реки Дон в Ростовской области. Выяснилось, что в нем выявлено снижение числа загрязняющих веществ.

Проверку проводили на участке реки протяженностью 230 километров. Было отобрано порядка 1,7 тысяч проб воды и 583 пробы донных отложений. Их проверяли по 11 показателям.

Эксперты заключили, что концентрация загрязняющих элементов в воде снизилась. Так, сократилось количество обнаруженного в реке марганца, фосфат-иона и нефтепродуктов.

Локализация загрязнений на реке ДонЛокализация загрязнений на реке Дон
Локализация загрязнений на реке Дон
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия

Также за год в 2,5 раза уменьшилось число выданных компаниям предостережений.

Уточняется, что мониторинг качества воды в Дону в дальнейшем продолжится.

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