Ростовская область озабочена возобновлением регулярных речных и морских пассажирских перевозок. Для этой цели регион планирует закупить речные и морские суда. Уже в следующем году будут куплены два речные судна «Валдай 45Р», а к 2025 году власти обещают приобрести и два морских судна «Метеор 120М».
Покупка нового транспорта в перспективе поможет связать водным сообщением Ростовскую область с Краснодарским Краем и Республикой Крым. Власти уверены, что, несмотря на сезонность, водные пассажирские перевозки будут пользоваться большой популярностью.
Тем временем Ростов скатился на 25-е место в рейтинге качества общественного транспорта.