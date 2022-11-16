Ростовская область озабочена возобновлением регулярных речных и морских пассажирских перевозок. Для этой цели регион планирует закупить речные и морские суда. Уже в следующем году будут куплены два речные судна «Валдай 45Р», а к 2025 году власти обещают приобрести и два морских судна «Метеор 120М».