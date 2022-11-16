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Два речных пассажирских судна «Валдай» купят в Ростовской области в 2023 году

Сегодня, 12:09
Фото: Bestalex/C BY SA 4.0/wikimedia.org
Cудно "Валдай"
Ростовская область планирует возобновить регулярные речные и морские пассажирские перевозки, сообщили в правительстве региона.

Ростовская область озабочена возобновлением регулярных речных и морских пассажирских перевозок. Для этой цели регион планирует закупить речные и морские суда. Уже в следующем году будут куплены два речные судна «Валдай 45Р», а к 2025 году власти обещают приобрести и два морских судна «Метеор 120М».

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Покупка нового транспорта в перспективе поможет связать водным сообщением Ростовскую область с Краснодарским Краем и Республикой Крым. Власти уверены, что, несмотря на сезонность, водные пассажирские перевозки будут пользоваться большой популярностью.

Тем временем Ростов скатился на 25-е место в рейтинге качества общественного транспорта.

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