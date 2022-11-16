Эксперт Фоменко рассказал, что стало с квартирами ростовчан, уехавших от мобилизации

«Люди уезжали на время, а теперь возвращаются обратно. Многие уже вернулись, особенно молодежь. Ведь работать там негде, жить не на что. Ожидания не оправдались — плохо там, особенно в Грузии и Армении», - отмечает Андрей Фоменко.