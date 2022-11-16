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Эксперт Фоменко рассказал, что стало с квартирами ростовчан, уехавших от мобилизации

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI
Некоторые ростовчане, опасаясь частичной мобилизации, покинули Ростов. Их квартиры простаивают, сообщил RostovGazeta директор агентства недвижимости Андрей Фоменко.

Эксперт подчеркивает, что покинувшие Россию с объявлением частичной мобилизации ростовчане не стали сдавать свое жилье по очевидным причинам.

«Люди уезжали на время, а теперь возвращаются обратно. Многие уже вернулись, особенно молодежь. Ведь работать там негде, жить не на что. Ожидания не оправдались — плохо там, особенно в Грузии и Армении», - отмечает Андрей Фоменко.

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Поэтому, по словам собеседника, временно простаивающее жилье в Ростове никак не отразилось на ценовой политике в целом.

«Наоборот, на рынке наметился дефицит арендного жилья из-за притока беженцев в Донской край. Для желающих снять квартиру цена немного выросла», - подчеркивает спикер.

 

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